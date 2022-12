“Giorni complicati”. Bianca Atzei, paura dopo il ricovero al nono mese di gravidanza: come sta

Bianca Atzei, le condizioni di salute dopo il ricovero per polmonite. Tanta paura per Bianca Atzei che è quasi giunta al termine della gravidanza. Purtroppo è sopraggiunta la necessità del ricovero in ospedale su indicazione dei medici. A rompere il silenzio, poi, il compagno Stefano Corti che ha informato i fan delle condizioni di salute della compagna. Ecco come sta oggi.

Le condizioni di salute di Bianca Atzei dopo il ricovero d’urgenza. Le parole del compagno hanno provato a spiegate a tutti la situazione. Stefano Corti solo qualche giorno fa ha rotto il silenzio con un post a corredo dell’immagine di Bianca Atzei in ospedale: “In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo ha avuto problemi di salute, oltre ad una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa, ma ancora ricoverata”.

Leggi anche: “Ma che nome è?”. Bianca Atzei incinta, ecco come si chiamerà il figlio. Qualcuno ci ride su





Le condizioni di salute di Bianca Atzei dopo il ricovero d’urgenza

E ancora: “Lei è nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”. E in molti ricorderanno anche il trascorso di Bianca, spiegato da lei stessa in diretta tv: “Perché so che tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore. Sono grata perché arriva dopo tre anni di tentativi, dopo mille esami, punture e un figlio perduto”. (“Ma cosa fa?”. Bianca Atzei, la foto dell’ecografia è pazzesca. E il futuro papà non si trattiene).

Bianca Atzei ad oggi risulta essere ancora ricoverata in ospedale e ha ben pensato di informare lei stessa i fan sulla sue condizioni di salute: “Ho passato giorni complicati con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni”. Poi il ringraziamento ai medici: “Sono stata fortunata e sono stata in mani di grandi dottori che oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto. Grazie”.

Il bebè è prossimo dunque a nascere e Bianca non vede l’ora di poter stringere il figlio tra le sue braccia: “Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura che passerò tutta questa paura che ho provato”. Ovviamente Stefano Corti è sempre rimasto al suo fianco e anche a lui va tutta la stima dei fan che possono tirare un sospiro di sollievo.