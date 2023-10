Beppe Convertini, nuova fiamma nella vita del conduttore? I riflettori tornano ad accendersi sul noto conduttore italiano e questa volta per questioni per nulla legate alla sfera lavorativa. Solo qualche mese è arrivata la notizia dell’addio di Convertini a Linea Verde, storico programma di Rai1 che racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze. Ma adesso il focus si incentra sulla vita sentimentale del conduttore: ecco con chi è stato beccato.

Anna Falchi insieme a Beppe Convertini? Dopo la paparazzata, la notizia è già sulla bocca di tutti. In più occasioni l’attrice e conduttrice italiana ha ammesso di avere ancora il cuore libero. Anna Falchi single? Così sembrava fino a quando, nelle ultime ore, si è parlato di un avvistamento ‘sospetto’ a Roma che vede come protagonisti la Falchi e Convertini in atteggiamenti piuttosto intimi.

Anna Falchi insieme a Beppe Convertini? Dopo la paparazzata, i sospetti: tutti i dettagli della vicenda

La mamma di Alyssa pronta a una nuova storia d’amore? Gli scatti in questione sono stati resi noti su Nuovo Tv. Nello specifico i due sono stati immortalati nel bel mezzo di una passeggiata tra le strade romane durante le ore della notte. E sembra proprio che siano stati colti al momento di un abbraccio e di un bacio. Ma a un’osservazione più attenta vengono alla luce altri dettagli.

Oltre al dubbio che si sia trattato piuttosto di un innocente bacio sulla guancia, la domanda che sorge spontanea è questa: i due sono stati del tutto colti alla sprovvista oppure sono stati loro stessi a chiamare i paparazzi per costruire intorno la notizia di gossip? La notizia è stata commentata da Giuseppe Candela, firma di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano.

Il finto flirt tra Beppe Convertini e Anna Falchi la notizia del giorno. Siamo tornati ai tempi di Manuelona Arcuri e Gabriel Garko? 😂✈ pic.twitter.com/t1JOSwb8OC — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 26, 2023

“Il finto flirt tra Beppe Convertini e Anna Falchi la notizia del giorno. Siamo tornati ai tempi di Manuelona Arcuri e Gabriel Garko?”. D’altronde anche sulle colonne di Nuovo Tv si legge: “Dai gesti che si scambiano è chiaro che tra il conduttore di Unomattina in famiglia e la collega di Raidue ci sia una tenera amicizia e un grande feeling“. E questo avvalorebbe anche quanto affermato di recente da Anna Falchi in persona: “Credo nell’amore finché dura, un po’ meno nella coppia. Nonostante tutto cerco ancora la favola con il principe azzurro. Magari il prossimo sarà quello giusto“.