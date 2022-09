Momento difficile per Benedetta Rossi. La popolare chef, seguitissima sui social e naturalmente in tv dove è protagonista con “Fatto in casa per voi” su Food Network, è stata recentemente vittima di una truffa su Internet. Il suo volto è stato infatti scelto per promuovere un prodotto miracoloso: “Benedetta Rossi, che ha perso 12 kg, ha condiviso la sua ricetta segreta” si legge nel post. Lei ha fatto sapere però che con questa ricetta non c’entra nulla.

“Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente – ha scritto – Voi segnalate, segnalate e segnalate quando la vedete”. Purtroppo non è la prima volta che capita una cosa del genere. Tempo fa anche Mara Venier era stata scelta come testimonial da questi siti-truffa. È già la seconda volta che Benedetta Rossi è costretta a fare annunci di questo tipo. Ma nelle ultime ore la food blogger ha avuto anche un’altra preoccupazione.

Benedetta Rossi, il momento no raccontato sui social

Ogni giorno Benedetta Rossi regala con suo marito sui social delle chicche e delle ricette originali per arricchire le nostre tavole. La food blogger, però, usa i suoi profili anche per fare riflessioni o per sfogarsi come accaduto in occasione della truffa su Internet col suo volto. Stavolta ha fatto sapere che una persona a lei molto cara ha avuto dei problemi di salute.

In un video su Instagram Benedetta Rossi ha spiegato: “Zia Giulietta la settimana scorsa non è stata tanto bene per via di un problema al cuore, ma adesso è in cura e sembra stare un po’ meglio”. Nell’immagine Giulietta, che ha compiuto 98 anni, è distesa su un lettino e ha in braccio il cagnolino.

Benedetta Rossi poi aggiunge: “Non vi abbiamo detto nulla perché non voleva farvi preoccupare”. Insomma una piccola preoccupazione per la food blogger con la situazione che però volge fortunatamente al meglio. La chef intanto si prepara per i suoi prossimi progetti. Uno di questi riguarda l’app di “Fatto in casa per voi” con tutte le ricette mostrate e realizzate in tanti anni di programmazione. Davvero da non perdere!

