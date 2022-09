GF Vip 7, Antonino Spinalbese fermato dalla censura: e tutti pensano a Belen. A quanto riportava Alessandro Rosica mesi fa infatti pare infatti che Belen non abbia preso bene la notizia della partecipazione di Antonino al GF Vip e sarebbe arrivata addirittura alla diffida nel caso in cui lei o loro figlia venissero nominate. “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto, secondo Rosica, Belen Rodriguez. Una vera e propria guerra con il suo ex compagno e padre della sua secondogenita Luna Marì.



E forse diversamente non potrebbe essere visto il modo burrascoso nel quale si sono lasciati. “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita”, rivelava Antonino.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese parla di Santiago De Martino: censurato



E ancora: “Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta, e vedevo solo quella. Non eravamo allineati. Mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore. – ha detto Antonino parlando del rapporto iniziale con Belen Rodriguez – Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato”.



“So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello. Quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto: questo mondo ti può creare guai”. Al GF Vip 7 tutto è successo quando Giaele ha chiesto chi ha scelto il nome Luna Marì.



Antonino le ha raccontato che Luna è stato scelto da Santiago mentre Marì lo ha aggiunto lui. Appena è spuntato fuori il nome del figlio di Belen e Stefano De Martino. Antonino ha risposto così: “È stato bellissimo, cioè è stato…”. E gli hanno spento il microfono. Il Grande Fratello Vip ha censurato Spinalbese su Santiago De Martino.

