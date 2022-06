“Diversa, ma stai benissimo”. Benedetta Parodi, anche lei cede a un cambio look così importante

Cambio look per Bendetta Parodi. La conduttrice di Bake Off Italia, mostrandosi sui social, ha sorpreso tutti con il suo cambiamento ottenendo però l’approvazione da parte di tutti i suoi follower. La moglie di Fabio Caressa su Instagram ha pubblicato qualche anteprima delle nuove riprese dello show di Real Time. Il programma, uno dei più seguiti, che vede aspiranti pasticcieri intenti a stupire i giudici seguendo le loro indicazioni.

Benedetta Parodi, il look anni ’80 convince tutti

Benedetta Parodi su Instagram ha mostrato ai suoi seguaci un nuovo look fortemente influenzato dalla Stranger Things Mania. Così, come molti prima di lei, anche la conduttrice ha deciso di effettuare un ritorno al passato riproponendo quello stile che nell’ultimo periodo è tornato à la page.

Con il supporto della stylist Lauretta Grazioli e Giulia Cortorillo che ha curato capelli e make-up, la conduttrice ha indossato un pinocchietto grigio fumo con risvoltino, décolleté rosa shocking in pendant con i maxi bracciali e blusa psichedelica. Il dettaglio cool, oltre agli orecchini a forma di cerchio, è l’acconciatura voluminosa: ricci vaporosi e frangia a tendina a incorniciare.

