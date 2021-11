Bake Off Italia è tornato anche per questa stagione. Si tratta della nona edizione del bakery show di Real Time che è la versione italiana del format britannico The Great British Bake Off ed è condotto da Benedetta Parodi. Si è partiti il 3 settembre e si va avanti per 14 settimane con puntate da novanta minuti. La finale è prevista per il 4 dicembre. La location è il tendone allestito per il terzo anno consecutivo nei giardini di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore (MB).

Le registrazioni del programma sono iniziate il 10 maggio e sono andate avanti fino alla fine di luglio 2021. Benedetta Parodi è la conduttrice che è stata sempre presente sin dalla prima stagione. I giudici sono Ernst Knam e Clelia D’Onofrio a cui si affianca ormai da anni Damiano Carrara. Non c’è Csaba Dalla Zorza che è rimasta solo un anno sotto il tendone. Spesso durante le puntate c’è un ospite, soprattutto in quelle più vicine alla finale. Già noti due ospiti della nona edizione: sotto il tendone, infatti, ci saranno di sicuro il pastry chef Renato Ardovino, storico volto di Real Time, e la cantante Orietta Berti.

In una delle ultime puntate c’è stato il trionfo dell’amore con torte a forma di cuori, messaggi nascosti e visite dei parenti che hanno permesso di scoprire qualcosa in più dei concorrenti. Ad esempio, l’arrivo della madre di Peperita ha portato la drag queen a parlare del suo compagno, accolto con gioia in famiglia, e ha svelato quanto quella “madre arcobaleno” abbia aiutato Giacomo Liuzzi (questo il vero nome di Peperita) a sentirsi a suo agio nonostante le sue scelte di vita.





Sempre nella stessa puntata sono stati anche invitati tre ex concorrenti: Enrica, Giustina e Antonino che rappresentano la tradizione. Enrica ha preparato una specialità piemontese ripieni di ramasin. Antonino dei ravioli salati con della carne di bovino, cipolla, caciocavallo e la ‘nduja. Poi Giustina ha portato i panzerotti fritti con marmellata di fichi. Nella prova creativa i pasticceri hanno dovuto fare due tipi di pasta ripiena, una dolce e una salata.

Infine non sono mancati i momenti di divertimento come quelli che ha regalato Ernst Knam con le sue battute che sono state riprese dalla rubrica di Striscia la notizia “I nuovi mostri!”. “Lo chef prende tutti per i fornelli”, avverte Striscia annunciando la classifica. Si parte con un indovinello: “Perché il pomodoro non può attraversare la strada?”. Risposta: “Perché è rosso”. Ed è già sconcerto. Quindi si passa alla Parodi: “Benedetta, sai qual è il colmo per un mango?”. La conduttrice sgrana gli occhi e Knam dice: “Mango io”. A Benedetta Parodi non resta che farsi un sorriso e mettersi le mani nei capelli.