Oramai neanche in fan più agguerriti di entrambi non sanno più che pensare. Una sorta di telenovelas anche questa, ma stavolta non c’è Alex Belli e Delia Duran (con la zampino di Soleil Sorge). Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, come sapete, si stanno ri-frequentando. Proprio la bellissima presentatrice, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato della sua (nuova) vita privata dando non pochi velati indizi su ciò che starebbe succedendo.

In primis, racconta Belen, c’è una sorta di ritorno di fiamma con il suo ex marito, con il quale sta trascorrendo molti momenti. Tra l’altro i due piccioncini sono stati anche pizzicati a rilassarsi in un resort. L’argentina naturalmente, che di gossip è una delle massime esperte internazionali, non si è di certo tirata indietro davanti ai microfoni di Chi. Belen Rodriguez ha parlato a lungo della sua vita amorosa e del ritrovato legame con il ballerino di Amici: “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film”.

Insomma, sembra che Belen ci creda davvero (di nuovo) e vuole giocarsi anche questa carta. Tuttavia i fan fanno notare che anche se sembra una storia già rivista (ripetutamente) stavolta è leggermente diverso. Impossibile non sapere infatti che Belen Rodriguez è mamma (oltre che di Santiago) anche di un’altra figlia, Luna Marì.





La piccola è nata dall’amore tra lei e Antonino Spinalbese. Proprio Belen Rodriguez a riguardo ha detto: “Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati”.

“Con Santiago – dice Belen Rodriguez – parliamo tantissimo dei nostri sogni, di quello che vorremmo fare, ed è da tanto che gli dicevo che avrei voluto fare Le Iene”. È di nuovo amore? Difficile dirlo con certezza. Tuttavia le immagini sembrano parlare chiaro. I due sono stati visti passeggiare e sorridere come due innamorati. Chi li ha pizzicati in un resort vicino Brescia mentre, in accappatoio, si tengono per mano. Se non è amore questo…