C’è grossa preoccupazione nei fan per quanto sta succedendo a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Loro non parlano chiaramente, ma soprattutto la showgirl sta lanciando dei segnali davvero molto significativi. E l’ultimo in ordine di tempo non è affatto rassicurante. I follower pretendono adesso risposte, ma non sappiamo se arriveranno nelle prossime ore. Erano già uscite fuori delle voci allarmanti, ma ora si starebbe mettendo malissimo.

E parlando sempre di Belen Rodriguez, prima di raccontarvi che gesto avrebbe fatto riferendosi a Stefano De Martino, è caduta nell’ultima puntata de Le Iene. Il tutto è successo mentre l’argentina stava salutando Nathan Kiboba porgendole un cinque. A questo punto per qualche motivo la mamma di Santiago perde l’equilibrio e cade rovinosamente a terra. Ad accorrerle subito sono i colleghi Nathan e Max Angioni. E la madre di lei è scoppiata a ridere.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, brutte voci

In particolare, gli attenti occhi dei fan di Belen Rodriguez si sono resi conto che ha inquadrato qualcosa che potrebbe aver fatto riferimento a Stefano De Martino. Il sito Leggo ha inoltre riportato che tutto questo farebbe temere il peggio, con la relazione che potrebbe essere appesa ad un filo. Si è parlato in diverse circostanze di una crisi profonda tra i due, dopo che c’era stata la reunion, ma tutte le voci negative sono state sempre smentite in maniera categorica.

Nelle ultime ore Belen ha inquadrato un libro, scritto da Italo Calvino, che si intitola: “Gli amori difficili“. E c’è chi pensa che sia stato un modo per informare i fan delle difficoltà di coppia incontrate da lei con Stefano. Da parte del conduttore napoletano non ci sono state altre reazioni, così come la sudamericana non ha dato altre spiegazioni in seguito. Il mistero si infittisce, ma ora i fan sono seriamente in ansia perché pensano che possa esserci una nuova separazione.

Belen e Stefano hanno avuto il figlio Santiago, che circa un mese fa ha festeggiato i suoi 10 anni. Poi lei ha anche avuto la seconda figlia Luna Marì da Antonino Spinalbese. Stefano aveva comunque confessato di avere un buonissimo rapporto con la bimba.