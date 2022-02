Alla fine è arrivata la conferma anche dalla diretta interessata. Belen Rodriguez torna a frequentarsi con Stefano De Martino. Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese da cui ha avuto la piccola Luna Marì (luglio 2021), la showgirl argentina prova a fare chiarezza nella sua vita e riparte dai punti fermi. Evidentemente Stefano De Martino, che è il padre del suo primo figlio Santiago, è uno di quelli.

Nelle ultime settimane si sono inseguite tante voci sul riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A partire dalle foto che li vedevano insieme fuori da un aeroporto. Era stato il ballerino ad andare a prendere l’ex moglie. E da quel momento il gossip non ha mollato la presa. La coppia ha trovato l’amore durante Amici di Maria De Filippi, quando il ballerino era fidanzato con Emma Marrone: i due iniziano a frequentarsi e nel giro di poco nasce il figlio Santiago e si sposano.

Nel 2015, con un comunicato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione e da lì si susseguono una serie di gossip. Dopo il primo addio la showgirl argentina ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt e in realtà non è mai stato paparazzato in momenti intimi con nessuna altra donna. Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e definitiva rottura.





“Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità”, dice in una intervista al Corriere della sera Belen Rodriguez. “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”, spiega al quotidiano di via Solferino.

Nel frattempo ci sono gli impegni lavorativi per Belen Rodriguez. Presto la vedremo insieme a Teo Mammuccari al timone de Le Iene. E lei si sente una ‘iena’, adatta allo show. “Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio – precisa la showgirl – Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze”.