“Smettetela subito”. Belen Rodriguez, lite furiosa in aeroporto: interviene la polizia

Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé, stavolta la colpa è di una clamorosa sfuriata in aeroporto. A riporta l’indiscrezione è la pagina Instagram The Pipol. È stata un’estate sotto i riflettori per la showgirl Argentina, tornata in pianta stabile con Stefano De Martino. La coppia è più affitata che mai e anche sotto il profilo professionale tutto sembra filare per entrambi. Stefano De Martino dopo il successo del Tim Summer Hits, si prepara a condurre tre programmi, Stasera tutto è possibile, Bar Stelle e la versione italiana di That’s my jam.



Per Belen invece confermati gli impegni a Tu si que vales e Le Iene. Si vocifera inoltre che sia tra le papabili per la conduzione de La Talpa nel 2023. “Tornando a quanto successo in aeroporto, The Pipol racconta tutto per filo e per segno. Si legge sulla pagina: “Belen Rodriguez è partita poco fa da Milano Linate scatenando il panico in aeroporto. Prima le assistenti di volo a cui si è rivolta, poi la stessa show girl Argentina ha iniziato ad alzare i toni della voce contro dei fotografi”.

Belen Rodriguez, lite in aeroporto a Milano con i paparazzi







E non finita qui: “Belen ha attirato così l’attenzione dei molti passeggeri presenti, dicendo: “Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi”. I fotoreporter hanno replicato alla Rodriguez che gli scatti a personaggi pubblici anche se in aeroporto sono consentiti. A quel punto Belen visibilmente innervosita si è rivolta alla polizia che era a pochi metri dalla scena pronunciando queste parole”. (Leggi anche “Avete saputo la novità?”. Stefano De Martino, gioia incontenibile: il momento è arrivato)



“È vero che non si possono fare le foto in aeroporto”? Purtroppo per Belen i poliziotti hanno dato ragione ai fotografi che hanno così proseguito il loro lavoro mentre la show girl Argentina riprendeva il suo cammino senza replicare anche se stizzita”. Insomma, non la giornata che si aspettava. Intanto cresce l’attesa per l’eventuale partecipazione di Antonino Spinalbese al GF Vip che non sarebbe particolarmente gradita a Belen.



A raccontarlo era stato Alessandro Rosica che in un post su Instagram aveva svelato questo pesante retroscena. “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto, secondo Rosica, Belen Rodriguez.

