La decisione di Belen Rodriguez e la reazione di Antonino Spinalbese. Ormai da diversi mesi la showgirl e presentatrice di origini argentine fa coppia fissa con l’imprenditore Elio Lorenzoni. La fine della storia con Stefano De Martino è stata un brutto colpo per lei. Fortunatamente Belen ha ben presto ritrovato l’amore al fianco del suo nuovo compagno, amico di vecchia data.

Naturalmente Belen Rodriguez deve giostrarsi con i suoi due figli avuti da compagni diversi, Santiago da Stefano e Luna Marì da Antonino Spinalbese. Quest’anno ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie nella sua terra natale, insieme a tutta la famiglia Rodriguez. Per lei ed Elio si tratta di un passo importante, in attesa del matrimonio. Tuttavia la decisione di portare con sé anche Luna Marì ha provocato la reazione di Antonino.

La decisione di Belen su Luna Marì e la reazione di Antonino

In questi giorni Belen Rodriguez si trova assieme alla figlia Luna Marì a sud di Firenze, immersa nel verde di Alberata. Tanto relax in attesa di volare in Argentina dove l’aspettano Cecilia, Ignazio, i genitori, i suoi affetti più cari. A quanto pare Santiago trascorrerà queste feste con il papà Stefano De Martino, mentre Luna Marì sarà con Belen. Una scelta che ha fatto letteralmente infuriare Antonino Spinalbese.

Come molti sanno Antonino Spinalbese ha un legame molto forte con Luna Marì. Quando Belen ha sofferto di depressione è stato proprio lui a prendersi cura della piccola che il 12 luglio prossimo compirà tre anni. Adesso però il papà dovrà passare Natale e Capodanno senza la figlia e non sarà semplice per lui.

Secondo alcune persone vicine a Belen l’unica possibilità offerta da Belen sarebbe stato “prendersi un albergo o una casa ad Alberata e passare lì da solo con lei il 25 dicembre”. Ma sembra un’alternativa non praticabile e dunque ad Antonino non resterà che accettare la situazione. E non l’ha presa affatto bene.

