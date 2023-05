Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nonostante i continui rumor a quanto pare il ritorno di fiamma ha funzionato. E funziona. La coppia d’oro del gossip è tornata insieme dopo diverso tempo, tempo in cui lei è stata legata ad Antonino Spinalbese da cui ha avuto Luna Marì, e come confermato dal conduttore in una recente intervista, l’amore va a gonfie vele. “Belen e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra – ha detto al settimanale Oggi – Questo vuol dire amare: esserci”. Per gli amanti della vita dei vip Stefano De Martino ha svelato anche qualche retroscena della loro quotidianità.

“La sera io crollo e lei guarda serie tv fino a tardi, mi tocca dormire con la televisione accesa. Io li capisco quelli che hanno due camere da letto separate”, ha aggiunto il marito di Belen Rodriguez che, a proposito di Luna Marì sempre sulle pagine del magazine ci tiene molto a sottolineare una cosa: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”.

Belen Rodriguez, il figlio Santiago è diventato un “mini Stefano De Martino”

Ricordando l’arrivo del figlio Santiago, invece, Stefano De Martino ha ricordato, sempre al settimanale Oggi: “Non volevo semplicemente diventare padre. Volevo essere il padre di un figlio di Belen”. E a proposito di Santi, non solo più cresce e più diventa bello. Ma più cresce e più gli somiglia.

Dopo la foto pubblicata pochi giorni fa della piccola Luna Marì, la figlia avuta dalla precedente relazione con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez ne ha pubblicata una di Santiago, il suo primogenito, che sorride davanti alla fotocamera in accappatoio e con i capelli bagnati. “Divento pazza!”, ha commentato la mamma.

Sotto, fin dai primi minuti, il post ha raccolto una marea di like e di commenti. In tanti hanno sottolineato come Santiago e il suo papà si somiglino. Messaggi che si ripetono come “Ma è un mini Stefano!!”, e “Ciao Stefanino”. In effetti sono davvero identici.