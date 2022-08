Proseguono le vacanze per Belen Rodriguez: è un’estate d’amore in compagnia nuovamente di Stefano De Martino. Dopo la relazione con Antonino Spinalbese e la nascita di Luna Marì, la showgirl argentina ha voltato pagina ed è tornata tra le braccia di suo marito. I due non si nascondono più, basta dare uno sguardo al profilo Instagram di Belen Rodriguez non mancano foto romantiche, video insieme e momenti poetici.

Negli scorsi giorni la coppia si è concessa una fuga romantica al largo delle isole pontine. I due sono stati pizzicati dai paparazzi di Diva e Donna in atteggiamenti complici e intimi. La passione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è come sempre alle stelle e la complicità e la sintonia non sono da meno. Stando a quanto fa sapere la rivista la coppia starebbe pensando di celebrare un rito d’amore per festeggiare la loro nuova vita insieme.





Belen Rodriguez dedica di Sangiovanni sui social

Stefano De Martino e Belen Rodriguez starebbero pensando ad una grande festa, dal valore profondamente spirituale, che sia importante per la loro relazione ma anche per il figlio Santiago, che oggi ha nove anni, e per parenti e amici. L’ex ballerino, oggi conduttore di punta di Rai Due, e la collega di Mediaset starebbero valutando l’ipotesi di rinnovare le promesse nuziali. Un modo per confermare l’impegno l’uno verso l’altra e viceversa.

Belen ama postare sui social momenti della sua vita quotidiana e questa volta ha postato la foto del disco di Sangiovanni con tanto di autografo dell’artista e una toccante dedica che recita: “A Belen, grazie per le tue parole. Sei una bella persona. Saluta Santi e Luna”. Quali siano le parole che la conduttrice abbia detto all’artista non è dato saperlo, è certo però che i due abbiano avuto modo di vedersi e scambiare qualche chiacchiera. Il collegamento tra Belen Rodriguez e il cantante è Giulia Stabile, la ballerina, vincitrice di Amici 20, tornata al fianco di Belen anche nella nuova edizione di Tu sì que vales,

Giulia Stabile è la fidanzata di Sangiovanni ed è probabilmente stata lei a presentarlo alla showgirl. Tra Belen Rodriguez e la ballerina c’è un bellissimo rapporto, come la stessa ballerina ha sottolineato qualche tempo fa, dichiarando: “Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria! A parte gli scherzi è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono”.

“È incazzata nera”. Belen Rodriguez ha saputo di Antonino Spinalbese: “Non può accettarlo”