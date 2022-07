Un anno fa Belen Rodriguez dava alla luce la seconda figlia Luna Marì: la bambina è il frutto dell’amore con Antonino Spinalbese, un amore che qualche mese dopo si è sfaldato. Una festa coi fiocchi è quella che ha organizzato la showgirl argentina per la figlia. Tutti i follower hanno potuto ammirare il party dalle Instagram Stories pubblicate da Belen Rodriguez. Il tema della festa è stato il rosa per palloncini, torta e dolcetti.

Sull’isola di Albarella Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze ed è proprio lì che ha organizzato la festa per il primo compleanno di Luna Marì. L’isola di Albarella, una riserva naturale che negli anni è diventato il suo buon retiro: appena può, la showgirl argentina lascia la città per godersi passeggiate al tramonto, bagni in piscina con i figli e gite in bicicletta. Nella villa di Albarella lo scorso anno dopo la nascita della bambina, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si erano ritirati per tutelare la loro privacy.





Belen Rodriguez compleanno Luna Marì assente Antonino Spinalbese

La festa di compleanno ha un colore dominante, il rosa: archi di palloncini, sculture di rose, torta personalizzata e maxi peluche. La casa è stata decorata con centinaia di palloncini color confetto e grandi festoni con il nome della bimba. Nell’allestimento della festa spiccano sculture e archi di rose e perfino un maxi peluche. Non poteva certo mancare la torta, decorata con nuvole, stelline dorate e una mezza luna. Il regalo più dolce? Una cornice d’argento con la foto di Luna Marì appena nata.

Come si può vedere dalle foto Luna Marì indossa un abitino bianco, mentre Belen Rodriguez per l’occasione ha scelto un abito bianco con una delicata stampa floreale azzurra. Un dettaglio è stato notato al compleanno della bambina: l’assenza del padre Antonino Spinalbese. Ormai la sua vita e quella di Belen Rodriguez hanno preso strade completamente differenti. Lui frequenta Giulia Tordini, mentre lei è tornata con l’ex marito Stefano De Martino.

Sia Belen Rodriguez che Antonino Spinalbese hanno fatto gli auguri sui social alla figlia. La showgirl argentina ha scritto: “Ti proteggerò sempre Luna mia”. Anche lui ha voluto rivolgere un pensiero alla primogenita. L’hairstylist ha atteso la mezzanotte per dedicare alla piccola un post su Instagram dove le fa i suoi migliori auguri. “Sei tu…lei, 1 year” sono le parole di Antonino che hanno fatto emozionare tutti, compresa la sua nuova fidanzata, Giulia Tordini che ha lasciato un cuoricino sotto la foto di Luna.

