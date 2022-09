Belen Rodriguez compie gli anni. Non poteva che tenersi una festicciola nell’intimità della famiglia. La modella argentina ha spento così le 38 candeline con al suo fianco Stefano De Martino. E per l’occasione la dedica arriva puntuale, per omaggiare la vita e ovviamente l’amore ritrovato.

Il compleanno di Belen Rodriguez è arrivato. Stefano De Martino accanto alla festeggiata nel momento in cui, davanti alle 38 candeline, ogni desiderio è concesso. E non si poteva che attendere la mezzanotte in un noto ristorante milanese circondata da amici e parenti.

Leggi anche: “Stupratori e orge”. Choc al GF Vip 7 per quelle parole. Regia censura, ma troppo tardi





Il compleanno di Belen Rodriguez. Festa in casa con gli amori di sempre

Famiglia al completo, tra i sorrisi di Stefano De Martino, del primogenito Santiago e della piccola Luna Marì in braccio alla mamma. E dopo aver atteso la mezzanotte come da tradizione, la festa non poteva che proseguire anche in casa insieme a mamma Veronica Cozzani, la sorella Cecilia e Ignazio Moser, ma anche Jeremias con la fidanzata Deborah Togni. “Tanti auguri Vita”, recita la dolcissima dedica di Stefano De Martino. (Belen Rodriguez fuori di sè. Parole pesanti dopo quei fatti).

“Tanti auguri a te” canta in spagnolo mamma Veronica, postando il momento di gioia con i fan su Instagram. E tutti festeggiano Belen, reduce da alcune frecciatine rese dall’ex Antonino Spinalbese che da poco ha varcato la porta rossa del GF Vip.

“Senti Antonino ho visto che non hai citato Belen, la cito io”, ha stuzzicato Alfonso Signorini attendendo risposta: “Salutiamo mia figlia più che altro”. Poi la frecciatina a Belen: “Io non c’entravo niente con lei e il suo mondo, e lei non c’entrava niente con me”.