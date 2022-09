“Sono morte, avete capito?”. Belen Rodriguez fuori di sé, parole pesanti dopo quei terribili fatti

Furia Belen Rodriguez per episodi che non potrà mai nessuno dimenticare. Ha infatti toccato uno dei temi più attuali e discussi e che hanno lasciato tante famiglie nel dolore più profondo. La showgirl argentina ne ha voluto parlare nel corso di un appuntamento organizzato dal Corriere della Sera e qui le se parole sono risuonate poi dappertutto. Si è soffermata dunque sul delicatissimo tema del bullismo e ha deciso di sfogarsi in maniera durissima, nella speranza che possano esserci cambiamenti.

Belen Rodriguez si è scagliata contro il bullismo, che ha causato troppe giovani vite.





Belen Rodriguez, furia sul tema del bullismo: “C’è gente che si è uccisa”

A proposito di Belen Rodriguez e della sua partecipazione all’evento del Corriere della Sera, è stata interpellata sulla problematica del bullismo che si abbatte anche sui social network. Anche lei è vittima di numerosi attacchi e insulti, anche se ha confermato di saper ormai gestire questa situazione. Cosa che però non tutti sono in grado di fare, visto che ci sono stati anche tanti gesti estremi, che hanno tolto la vita a persone molto giovani che non sono riuscite a combattere questi episodi.

Queste le parole usate da Belen Rodriguez per toccare questo importantissimo argomento: “Ci sono ragazzine che si sono tolte addirittura la vita per un messaggio. L’insulto non è la sconfitta di nessuno, ma l’inizio della mia forza se lo uso bene. Dovrebbero tutti farsi un giro di giostra nelle situazioni, nessuno può giudicare se non sta dentro le scarpe di quel qualcuno”. E con queste sue dichiarazioni potrebbe davvero aiutare moltissima gente, che sta subendo atti di bullismo che provoca tanta sofferenza.

