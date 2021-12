“Dovete aiutarla”, questo l’appello di Belén Rodriguez sulla sorella Cecilia. Ma cosa è successo? Facciamo un passo indietro per capirlo. La sorella della conduttrice di Tu sì que Vales ha qualche problema di visibilità con Instagram, niente di grave, ma prontamente ad aiutarla c’è Belen. La giovane Rodriguez, recentemente, si è molto indispettita, come accaduto ad altri colleghi influencer, di avere meno copertura sul social.

Non è un problema solo suo, naturalmente, ma sembra sia diventato molto più complicato comunicare con i suoi follower su Instagram. Cecilia ha raccontato di aver meno copertura sulla piattaforma social, con difficoltà da parte dei fan a visualizzare stories. Immancabile l’intervento della mamma di Santiago che subito ha provato a risolvere con un piccolo trucco di marketing. Tutto è avvenuto alla piattaforma social: quella di Belén Rodriguez che tra l’altro è anche sua socia in affari con diverse attività nel campo della moda.

A questo punto la compagna di Antonino Spinalbese si è rivolta ai suoi numerosi seguaci. Belén Rodriguez ha quindi chiesto ai fan di attivare le notifiche sull’account di Cecilia per ovviare al problema: “A volte gli algoritmi di Instagram fanno un po’ di casino. Mia sorella ha la pagina bloccatissima, praticamente ci sono tante persone che non possono vedere né i post né le sue Stories, quindi se non volete perdervi i suoi contenuti pazzeschi attivate le notifiche”.





“Adesso vi lascio una foto…”. E ancora Belén Rodriguez: “Se avete voglia di non perdervi nessun contenuto di Cecilia Rodriguez, che ha un Instagram pazzesco, soprattutto quando parla di moda mi fa impazzire, attivate la campanella!”. Un gesto carinissimo per aiutare la sorella ad avere un po’ di visibilità in più e in qualche modo anche per aiutare anche gli affari di famiglia.

Cecilia Rodriguez da tempo è infatti rimasta assente da Instagram. E non per scelta. I fan non riuscivano più a visualizzare i suoi post e le sue storie. Attualmente Instagram è il social più utilizzato dai giovani, quest’ultimo però in più di un’occasione ha dimostrato di “perdere qualche colpo”. Menomale c’è Belén Rodriguez.