Diventano sempre più clamorose le notizie su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, infatti la loro crisi sarebbe stata confermata da un gesto fatto da lei nelle scorse ore e anche dalla mancata presenza del conduttore ad un evento importante. Infatti, è spuntato un altro uomo al fianco della showgirl argentina, coi due che si sono tenuti mano per la mano nel corso della festa di compleanno, messa a punto dal fidanzato della sorella Cecilia, Ignazio Moser.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sono presentati insieme al party e invece lei si è avvicinata ad un altro uomo, come si è potuto evincere da un’immagine diffusa in rete e rilanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Subito dopo sono emerse altre particolarità su chi potrebbe essere questa misteriosa persona, che ha preso la mano della conduttrice. C’è un nome e si saprebbe anche la sua professione.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spunta un altro uomo

Quindi, durante i festeggiamenti del 31esimo compleanno di Ignazio Moser, Belen Rodriguez non è stata accompagnata da Stefano De Martino. E quindi i rumor sulla loro presunta rottura sono aumentati, anche perché è sbucato pure quest’altro uomo. Deianira ha puntato l’attenzione su quelle due mani che si incrociano, che farebbe immaginare anche qualcosa in più del rapporto amichevole. Anche se l’esperta di gossip ha ipotizzato: “Magari è solo un amico, staremo a vedere”.

Poi una follower di Marzano ha aggiunto altri dettagli pazzeschi: “Ti ho scritto che lei si trovava in montagna con questo (imprenditore bergamasco). Secondo te se ne andava in un resort di lusso, cioè il San Luis a Murano (ti avevo scritto anche dove si trovava), posto ultra romantico dove vanno solo le coppiette e ci andava da sola? Guarda caso è tornata da Ponza, due giorni a Milano, si è tolta la fede ed è partita. Sono due settimane che non si separa da questo, è tornata solo mercoledì scorso a casa sua”.

Per quell’utente che ha dato la notizia a Deianira, questo imprenditore sarebbe a tutti gli effetti il nuovo fidanzato di Belen. Lui si chiamerebbe Elio. Ma l’esperta di gossip ha precisato: “Onestamente va preso tutto con le pinze“. Nei prossimi giorni potremmo saperne di più.