Stefano De Martino, fuori la verità. Sono giorni che le colonne di gossip italiano non fanno che riempirsi di indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata di sempre, quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Solo congetture dei fan o dietro tutto questo polverone c’è dell’altro? Mentre le notizie cavalcano la cresta dell’onda, anche un’altra vip viene tirata in ballo nell’intera vicenda. E si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. Ma cosa c’entra la conduttrice in tutta questa storia? Sarebbe stata lei stessa a fare uscire la verità.

Alessia Marcuzzi su Stefano De Martino, fuori la verità. Crisi di coppia tra Belen e il suo Stefano? Alcuni direbbero: ci risiamo. Effettivamente la coppia ha sempre attraversato alti e bassi, ma questa è una tendenza comune di qualsiasi rapporto che si rispetti. Diversa la questione se un momento del genere possa nuovamente degenerare in un allontanamento come quello accaduto diversi mesi fa. Il nome di Antonino Spinalbese vi ricorda qualcosa?

Alessia Marcuzzi su Stefano De Martino, fuori la verità: il duro sfogo dopo i pettegolezzi

Ma capitolo Antonino Spinalbese a parte, oggi la crisi sembra tirare in ballo un altro nome vip, quello di Alessia Marcuzzi. Secondo alcuni pettegolezzi, sembra che tra Belen e Stefano ci sia lo zampino della conduttrice. Ma fino a quanto tutto questo è plausibile? Tutto è partito dal dettaglio della fede mancante al dito di Stefano nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti televisivi della Rai. Un dettaglio che ovviamente si aggiunge all’assenza di alcune foto di coppia sul profilo della showgirl argentina.

Ma accanto a Stefano De Martino chi si è seduta? Proprio Alessia Marcuzzi. È proprio da qui che ha preso respiro il pettegolezzo. “Hai capito De Martino”, “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano”, “Tranquilli tanto ci pensa De Martino”: questi alcuni dei commenti sotto un recente post di Alessia. Ma la diretta interessata stanca dei pettegolezzi ha dato inizio al suo duro sfogo.

“E certo, una persona si siede proprio nel posto assegnato dalla Rai in una serata tv e per voi diventa una storia. Basta con questi film“, è stata la replica piccata di Alessia Marcuzzi. La smentita del gossip sarebbe arrivata, ma come accade per la marea, bisogna solo aspettare che questo sia bastato ad abbassarla e fare tornare acque più calme.