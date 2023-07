Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino? Fuori un altro indizio. La coppia è tra le più seguite e chiacchierate di sempre. Ormai gli alti e bassi sembrano fare parte della loro quotidianità e basta veramente poco per gettare in allarme i fan. Un silenzio prolungato, ad esempio, come quello che sta avvenendo sui social, ma anche una presunta distanza tra i due lascerebbero pensare che la crisi sia già in corso. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ed è per questo motivo che la caccia all’indizio è sempre aperta. Ecco cosa si è scoperto nelle ultime ore.

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i fan a caccia del nuovo indizio sulla coppia. Un momento delicato per i genitori di Santiago? Ancora la verità stenta a uscire allo scoperto, ma al contempo i fan continuano a raccogliere le prove che potrebbero condurli presto a fare emergere qualche dettaglio in più sulla questione spinosa. Proprio com’è accaduto nelle ultime ore…

Sembra infatti che proprio dal profilo Instagram di Belen sia scomparsa misteriosamente una foto. I fan più attenti ovviamente non potevano lasciarsi sfuggire il dettaglio, sollecitati anche dalle pagine di gossip che proseguono a investigare sul ‘caso’. Ma al di là della foto per così dire ‘scomparsa’ anche un altro dettaglio avrebbe fatto scattare l’allarme: quello della mancanza della fede al dito del conduttore. Un indizio per nulla poco irrilevante se messo in relazione con i selfie pubblicati da Belen Rodriguez e del marito Stefano De Martino letteralmente rimossi dal suo account.

Nello specifico il selfie in questione era stato scattato proprio nel corso dell’ultima vacanza che i due hanno trascorso piacevolmente insieme, un momento che per i fan era stato preso come conferma di una crisi ampiamente superata. Poi la rimozione dello scatto e il caso che si è sicuramente infittito. Tutto questo, se si considera che i due abbiano preferito la via del silenzio. Nessuna conferma o smentita. Ma allora qual è la situazione di coppia?

Ma per mettere da parte la questione privata e sentimentale tra i due, è pur vero che per il conduttore e papà di Santiago i nuovi palinsesti televisivi sembrano averlo premiato. Nella scorsa settimana è arrivata la conferma di Stefano De Martino alla guida di non uno ma due programmi: l’insostituibile Bar Stella e il De Martino Show. Insomma, i fan potranno al momento consolarsi così.