“Di una bellezza rara”. Beatrice Valli e Marco Fantini finalmente sposi: abito da sogno, location top e tanti vip

Beatrice Valli e Marco Fantini finalmente sposi. Il matrimonio anche per l’ex corteggiatrice e l’ex tronista di UeD ha dovuto attendere, ma quel che conta è che finalmente il grande giorno sia arrivato. La coppia, unita da ben 8 anni dal giorno della fatidica scelta nello studio di Maria De Filippi, ha finalmente coronato il sogno di sempre: diventare marito e moglie.

Beatrice Valli e Marco Fantini marito e moglie. Insieme dal 2014, la coppia è sempre stata molto unita e le nozze rappresentano un altro importante passo compiuto insieme. Infatti Beatrice e Marco sono già genitori di Azzurra e Bianca, diventate le sorelline di Alessandro, figlio di Beatrice nato da una precedente storia. (Beatrice Valli preoccupata per i figli).





Beatrice Valli, poco prima delle nozze, aveva però annunciato una scelta: “Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!”.

Scelta più che comprensibile ma all’indomani delle nozze ecco tutti i dettagli della cerimonia. Come si sa i festeggiamenti si sono svolti a Capri. Ad accompagnare la sposa all’altare il padre, ma anche Alessandro, frutto dell’amore tra Beatrice Valli e la precedente relazione con Nicolas Bovi.

Per brindare all’amore tra Beatrice Valli e Marco Fantini, famliari e amici stretti. Damigelle le sorelle di Beatrice, Ludovica e Eleonora, che hanno potuto cogliere da vicino il momento in cui la sposa non ha saputo trattenere le lacrime. Auguri social da parte di tanti amici tra cui Elettra Lamborghini, Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza, Bianca Atzei e Stefano Corsi, Alena Seredova con il compagno Alessandro Nasi.

