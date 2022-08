“Ma quindi non è solo”. Barù, basta una foto in vacanza e subito scoppia il gossip

I fan di Barù stanno sognando ad occhi aperti e pensano che possa aver trovato una nuova fidanzata. Praticamente è bastata una foto, postata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip in una Instagram story, a far impazzire moltissime persone. Non ci sono scritte o dichiarazioni da parte dell’uomo, che si è semplicemente limitato a far vedere cosa succede nella sua vacanza al mare. Ma c’è chi si è invece già costruito qualcosa di importante nella propria mente e a questo punto si attendono reazioni da parte sua.

Adesso si sta parlando di Barù e di questa presunta nuova fidanzata, invece giorni fa per il suo attacco nei confronti di un hater. Un utente ha detto: “Mi dai l’idea di uno che non si lava mai, solo a guardarti mi viene lo schifo”. Barù non si è scomposto di fronte a questo attacco, anzi si è messo a ridere e ha risposto: “Mi lavo sempre. Sono ossessionato. Quando puzza qualcuno vicino a me, penso che puzzo io e mi annuso le ascelle tutta la notte”. Insomma l’hater non ci ha preso manco per sbaglio, viste le sue parole.





Barù ha una nuova fidanzata? Una foto fa discutere

Stando a quanto riportato dal sito 361 Magazine, su Barù è subito uscita l’indiscrezione in riferimento ad una nuova fidanzata. Ricorderete tutti il corteggiamento ricevuto dal nipote di Costantino Della Gherardesca da parte di Jessica Selassié, risultata poi la vincitrice del reality show di Alfonso Signorini. Ma lui non ha mai ceduto alla sua corte e ha preferito continuare a restare single. Ora, questa foto che ha scatenato discussioni su discussioni e che potrebbe far ipotizzare a qualcosa di importante successa nella sua vita.

Nelle scorse ore 361 Magazine ha raccontato che Barù ha postato una serie di foto sul suo profilo Instagram ufficiale, mentre si stava godendo le ultime ore del mese di agosto. In una di queste è possibile osservare la sabbia, il mare in lontananza e soprattutto la presenza di due sedie a sdraio che sono affiancate. Quindi, c’è chi ha pensato che lui non fosse da solo al mare ma in particolare con una ragazza al seguito. Le sedie erano vuote, non c’era nemmeno lui seduto, dunque averne la certezza per ora è impossibile.

Soffermandosi invece sulla sua esperienza al GF Vip 6, nei mesi scorsi Barù disse: “Mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi dicessero di no e invece. Poi era prima di Natale, c’era il Covid, dovevo fare i regali, le cene di Natale, di Capodanno, ho detto che me frega vado a starmene lì un mese, aumento i follower su Instagram, velocizzo un po’ di cosette”.

