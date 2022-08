“Mi viene lo schifo…”. Barù, l’attacco pesantissimo sui social: cosa è successo

Barù attaccato da un hater risponde con classe. Il foodblogger protagonista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto parlare spesso per il suo flirt con Jessica Selassié. Purtroppo per i tanti fan che speravano in una storia d’amore tra i due la scintilla vera e propria non è mai scoccata. E infatti lo stesso Barù ha dichiarato in più occasioni che non c’era possibilità che potesse nascere qualcosa con lei. Resta il rapporto di amicizia, ovviamente.

Subito dopo la fine del GF Vip Barù ha aperto un ristorante a Milano, ma i suoi impegni non finiscono qui. Il nipote di Costantino della Gherardesca è pronto a fare un viaggio nel mondo dell’arte culinaria e ancora di più del barbecue con il pubblico di Food Network. Il format si chiama Braci by Barù, dura circa 30 minuti e va in onda a partire dal 29 luglio dalle ore 22. Recentemente, tuttavia, l’ex gieffino è stato attaccato da un hater.





Hater contro Barù: “Solo a guardarti mi viene lo schifo”

Sui social, si sa, tutti hanno diritto di parola. E capita spesso, anzi spessissimo, che i vip siano criticati, attaccati, perfino insultati dai cosiddetti ‘leoni da tastiera’, o meglio gli hater. Stavolta è toccato a Barù. L’ex gieffino ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan. Ad un certo punto, però, un utente ha scritto: “Mi dai l’idea di uno che non si lava mai, solo a guardarti mi viene lo schifo”. La risposta di Barù non si è fatta attendere.

Barù non si è scomposto di fronte a questo attacco, anzi si è messo a ridere e ha risposto: “Mi lavo sempre. Sono ossessionato. Quando puzza qualcuno vicino a me, penso che puzzo io e mi annuso le ascelle tutta la notte”. Insomma l’hater non ci ha preso manco per sbaglio.

Barù vittima di un hater pic.twitter.com/GWZzuuWmzI — disagiotv (@disagio_tv) August 22, 2022

Tornando a Jessica Selassié qualche tempo fa a Verissimo Barù ha detto: “Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiedere a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui”.

