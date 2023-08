Fanno davvero commuovere le istantanee pubblicate da Barbara D’Urso, che si è mostrata in una versione inedita. Foto che fanno davvero bene al cuore di tutti i fan, che l’hanno riempita di complimenti. Il suo futuro televisivo è decisamente misterioso, ma lei ha preferito concentrarsi unicamente sulla bellezza dell’estate e ha trascorso tre mesi ad altissima intensità. Quasi quotidiane le attività postate sui social, che l’hanno vista protagonista con tanti suoi amici.

Ma Barbara D’Urso si è fatta vedere anche in una versione totalmente inedita, con foto che stanno già diventando virali. Come detto poco fa, non sappiamo dove la vedremo nel piccolo schermo dato che Mediaset non l’ha riconfermata a Pomeriggio Cinque. Si sta facendo insistente la voce che la darebbero vicina a Ballando con le stelle, ma probabilmente solo come ballerina per una notte e non come concorrente.

Barbara D’Urso in una versione inedita: le foto

Alcuni giorni fa Barbara D’Urso, prima che si facesse ammirare in questa versione inedita con tanto di foto al seguito, ne aveva pubblicate altre dalla meravigliosa Sicilia. E aveva commentato: “Piccolissimo riassunto dei miei giorni nella Sicilia bedda”. Ma ha anche postato altri scatti in compagnia di diversi amici, sempre al mare, e ha detto: “Energia bella, col cuore”. Ora l’ultimo colpo di scena, con Carmelita che si è trasformata in una persona ancora più amorevole.

Nelle ultime ore Barbara è stata insieme alla sua amata nipotina, nata qualche mese fa grazie al figlio Giammauro Berardi e alla sua compagna. Lei è sembrata essere un’ottima babysitter per la piccola, mentre erano in spiaggia. E proprio ad inizio mese aveva voluto fare degli auguri speciali al neo papà: “Un altro 4 agosto e sono le 14 come allora. Sono fortemente fiera di te e quest’anno ti amo ancora di più (semmai fosse possibile). Sei figlio e sei genitore, io, te ed Emanuele. Giulia e la nostra piccolina per sempre uniti”.

Nella didascalia la D’Urso ha scritto: “La mia estate felice. Amore immenso“. E i fan hanno reagito così: “Che nonna fantastica che sei”, “Amore puro, so cosa si prova. Un abbraccio”, “Una nonnetta super”, “I nipoti sono la vita”, “Che amore quei piedini e quelle manine”.