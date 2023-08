Mediaset dà un altro ‘schiaffo social’ a Barbara D’Urso. Come molti sanno il rapporto pluriennale tra la popolare conduttrice e il Biscione non è finito nel migliore dei modi, tutt’altro. Stiamo parlando di ben 20 anni, dal 2003 al 2023, durante i quali Carmelita ha legato il suo nome all’azienda oggi guidata da Pier Silvio Berlusconi. Proprio il ruolo di primo piano assunto da quest’ultimo dopo la dipartita del padre Silvio, oltre che a risultati non più in linea con i successi degli anni scorsi, pare essere stato decisivo per l’allontanamento di Carmelita.

Sulle decisioni aziendali c’è ben poco da eccepire, ma come fa notare GossipeTV forse ora si sta esagerando. In che senso? Beh, tanto per cominciare è bene ricordare il famoso tweet in cui Barbara D’Urso veniva apostrofata in malo modo dall’account ufficiale QuiMediaset. Recentemente, inoltre, sul profilo Instagram di Pomeriggio Cinque, dove la D’Urso è stata sostituita da Myrta Merlino, è cominciata la ‘pulizia straordinaria’: via i post riferiti proprio a colei che ha condotto per tanti anni lo show di Canale 5.

Barbara D’Urso, la foto dietro il polemico addio a Mediaset

Diversi le ipotesi sui motivi dell’allontanamento – senza consentirle neppure di salutare il suo pubblico – di Barbara D’Urso da Mediaset. Il desiderio della conduttrice di avere un altro show in prime time e il no dei vertici che avrebbero ritenuto “l’investimento non all’altezza”. Lo ‘stop al trash’ e alla cosiddetta ‘tv del dolore’, che tanti critici hanno attribuito al modo di fare tv della D’Urso, da parte di Berlusconi. E poi c’è una foto che ha pubblicato Libero che potrebbe essere stata la classica goccia che fa traboccare il vaso.

“Il tutto parte da un frame estratto da un telegiornale nel quale io, in chiesa, ho le mani giunte durante l’ostensione del calice – ha raccontato su Twitter Barbara D’Urso in relazione alla foto scattata durante il funerale di Silvio Berlusconi – Un gesto che sento mio, che mi rappresenta, essendo io credente e libera di pregare come preferisco. Questo gesto diventa virale sui social e sere dopo, ad una festa privata e con “Le ha fatto un’altra brutta cosa”. Barbara D’Urso umiliata ancora da Pier Silvio Berlusconiamici, scattiamo questa foto autoironica, in riferimento a tutti i post che mi hanno presa in giro. Era un modo per prendere in giro solo e soltanto me stessa, ovviamente senza intenti denigratorio e offensivi verso un funerale, anche in nome della mia fede. Questo era uno scatto strettamente privato, che non sarebbe dovuto diventare pubblico”.

Barbara D’Urso ha minacciato anche di querelare Libero aggiungendo: “Come dimostra la presenza vicino a me di una persona strettamente legata all’azienda per la quale lavoro è fortemente ingannevole pensare che io stia dissacrando la memoria di una persona scomparsa e i suoi funerali, portando addirittura la gente a credere che la volontà di lasciarmi a casa senza preavviso sia collegata a questo episodio, che risulta essere completamente sconnesso”. Fatto sta che dopo tanti anni insieme il matrimonio tra Barbara D’Urso e Mediaset è finito male e lei stessa in un’intervista a Repubblica aveva detto di essere stata “lasciata a casa senza preavviso“. Ora arriva pure lo schiaffo social. Non sarà troppo?

