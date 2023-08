Momento sempre più buio per Barbara D’Urso, almeno per quanto riguarda il suo rapporto con Mediaset. L’emittente di Pier Silvio Berlusconi ha preso un’altra decisione destinata a creare malumori nei fan della conduttrice televisiva. Lei se ne sarà subito accorta di questa novità, ma nel momento in cui stiamo scrivendo non c’è stata alcuna reazione da parte sua. Probabile che non ci sarà mai, ma indubbiamente è una situazione inaspettata.

Solamente alcuni giorni fa sono uscite altre indiscrezioni su Barbara D’Urso e la sua vita professionale a Mediaset. Anche se non è stata citata ufficialmente, il sito Dagospia le ha fatto i conti in tasca: “Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco: negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro”.

Barbara D’Urso, altra umiliazione da Mediaset: cosa è successo

Ancora una volta, sicuramente su disposizione di Pier Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso ha subito uno smacco incredibile. Mediaset ha infatti fatto una scelta ben precisa, in vista della nuova stagione di Pomeriggio Cinque, che sarà condotta da Myrta Merlino. Il 7 agosto scorso è stato pubblicato su Instagram il promo ufficiale della trasmissione, con l’ex presentatrice di La7 che ha dato appuntamento al suo nuovo pubblico a partire da settembre.

Come riferito dai siti Gossip e Tv e Novella 2000, sull’account Instagram ufficiale di Pomeriggio Cinque non ci sono più delle attività con Barbara D’Urso protagonista. Eliminato definitivamente il filmato di Barbarella, che rivolgendosi ai telespettatori, augurava una buona estate. In più, era presente una cartella in evidenza chiamata Barbara che è stata rimossa. Il repulisti generale potrebbe essere soltanto cominciato, non è da escludere che altri contenuti siano cancellati prossimamente.

Non resta che pazientare ancora qualche giorno e poi capiremo nei minimi dettagli come sarà organizzata la rinnovata trasmissione Pomeriggio Cinque, che dovrebbe avere impronte molto più simili a quelle de La vita in diretta di Alberto Matano.