Una valanga di soldi, tanti che non basterebbero dieci vite normali per accumularli. Barbara D’Urso ha decisamente fatto fruttare al massimo il suo talento. Il suo addio a Mediaset ha fatto molto molto scalpore. Dalla diffusione della notizia ad oggi sono stati tantissimi i messaggi da parte di telespettatori e colleghi arrivati in sua difesa. Dal giornalista Claudio Brachino a Patrizia Rossetti. Da Gerry Scotti a Naike Rivelli che, più degli altri, ha usato toni duri contro Mediaset.

Racconta: “Ogni giorno c’è stato raccontato da Canale 5 e tutti i media che Pomeriggio Cinque aveva il massimo dello share. Oggi, all’improvviso, scaduto il contratto che portava più ascolti all’azienda, l’azienda non lo rinnova. Se oggi lo show che aveva più share sostituisce la sua punta di diamante senza neanche permettergli di salutare i milioni di telespettatori”.





Barbara D’Urso, in quattro anni avrebbe guadagnato 15 milioni

“Che, nel bene o nel male, l’hanno avuta in casa per trent’anni, allora quei tanto osannati programmi di Barbara d’Urso che dicevate andavano benissimo, in realtà, forse, erano in crisi. L’abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un ’Addio’ a coloro che l’hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava”.

Se Barbara D’Urso ha fatto la fortuna di Mediaset, anche Mediaset ha arricchito Carmelita. Tanti soldi, come recita l’indovinello di Dagospia pubblicato nei giorni scorsi. “Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco: negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro”.

“Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?” recita l’indovinello proposto da Dagospia.La soluzione, stando a quanto riporta Fanpage.it, è molto probabilmente Barbara d’Urso, recentemente defenestrata da Mediaset dopo anni alla guida di Pomeriggio Cinque. Non sarebbe finita qui, perché, sempre Fanpage apprende che i 15 milioni sopra citati diverrebbero 45 se si guarda agli anni trascorsi a Mediaset.