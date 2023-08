Momento di grandissima emozione per Barbara D’Urso, che non è proprio riuscita a trattenere le lacrime. Stava partecipando ad un concerto, quando all’improvviso la conduttrice televisiva si è commossa. Troppo forte ciò a cui aveva assistito solamente pochi istanti prima e quindi la commozione l’ha travolta di colpo. La gente presente all’evento musicale ha applaudito l’ormai ex presentatrice di Pomeriggio Cinque, la quale non sta vivendo sicuramente uno dei periodi migliori della sua vita lavorativa.

Barbara D’Urso è scoppiata in lacrime, grazie a due cantanti che le hanno regalato un momento indimenticabile. A proposito di quanto successo a Mediaset, a The Hollywood Reporter ha confessato: “Sono serena, perché la felicità non esiste, esistono solo dei rari picchi di felicità. Sono un po’ addolorata e umanamente delusa, ma professionalmente molto, molto serena. Mi è capitato spesso di subire attacchi, qualche mazzata sul collo me la sono anche presa, ma ho sempre avuto il coraggio e la forza di rialzarmi e andare avanti”.

Barbara D’Urso in lacrime ad un concerto: cosa è successo

Dunque, Barbara D’Urso sta trascorrendo delle vacanze da sogno avendo anche maggiore tempo libero dopo che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare su Myrta Merlino al suo posto. E le lacrime sono diventate protagoniste, quando ha deciso di recarsi al concerto di Paola e Chiara, tornate in auge grazie allo scorso Festival di Sanremo. Le due sorelle artiste hanno intonato un brano, che ha inevitabilmente commosso la donna.

Paola e Chiara hanno cominciato a cantare la canzone Dolceamaro di Barbara D’Urso ed inevitabilmente quest’ultima non ha nascosto le sue emozioni per il bel gesto delle artiste. Carmelita si è girata verso di loro e anche verso il pubblico e ha fatto dei ringraziamenti. Visibili i suoi gesti di riconoscenza, che valgono anche doppio, dato che c’è molta incertezza sul suo futuro professionale. Anche se lei recentemente ha detto: “Non vi libererete di me”, preannunciando novità imminenti.

Come è possibile evincere anche dal profilo di Barbara D’Urso, lei nonostante il dolore per la decisione di Mediaset, si sta divertendo alla grande in compagnia dei suoi amici, che le stanno facendo vivere dei momenti bellissimi.