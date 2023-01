Barbara D’Urso e Flavio Briatore, la notizia è una vera ‘bomba’. Non si fa presto a dirlo che l’indiscrezione è già sulla bocca di tutti. A rivelarla Roberto Alessi su Novella 2000. A quanto pare alcuni amici intimi avrebbero confermato tutto qualche giorno fa in seguito al gossip sganciato sul magazine Diva e Donna.

Barbara D’Urso e Flavio Briatore insieme. Ebbene si, la notizia che tirerebbe in ballo una presunta frequentazione tra la conduttrice Mediaset e l’imprenditore piemontese sembra avvicinarsi sempre più a una certezza. I due infatti sarebbero stati avvistati in un hotel di lusso a Milano. E pensare, si apprende, che avrebbero fatto davvero di tutto per sfuggire ai paparazzi.

Barbara D’Urso e Flavio Briatore insieme: un’altra indiscrezione dopo l’avvistamento in hotel

Una vera e propria indiscrezione ‘bomba’ che andrebbe incontro anche alle parole di Roberto Alessi, che sulle pagine di Novella 2000 ha rivelato di essere molto vicino alla coppia. Come confermare la notizia? Attraverso voci attendibili, ovvero quella di amici. (“Mio fratello era morto e lei mi ha aiutata”. Incredibile retroscena su Barbara D’Urso, la vip racconta tutto).

E ancora: “Certo, è non è difficile crederlo, basta guardarla e sentirla parlare, ma diamo tempo al tempo”. Secondo l’esperto per Flavio Briatore la conduttrice potrebbe davvero rappresentare la donna perfetta. Queste le parole di Alessi che spiegano il motivo: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una sua strada professione ben definita, di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessata per quello che è”.

Ma si viaggia ancora lungo una traiettoria che porterebbe solo ad alcune supposizioni quindi non resta che attendere che uno dei due decida di rompere il silenzio con una conferma o una smentita. E sempre a proposito di Barbara D’Urso, di recente sia la conduttrice che la trasmissione Pomeriggio 5 sono andati incontro ad alcune critiche: Infine, è stato scritto da un utente: “Ma ancora speculate su Lando Buzzanca per fare audience? Bastaaa, fatelo riposare in pace”, ha sottolineato un utente sui social.