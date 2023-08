Barbara D’Urso, fan impazziti. La conduttrice italiana sta proseguendo la sua vacanza relax all’insegna del divertimento. Ed effettivamente trascorrere le giornate, venendo baciati dal sole e lasciandosi accarezzare dalle onde del mare sembra essere il giusto modo per allontanare tutte le negatività accumulate durante i mesi lavorativi. Nel caso di Barbara poi, le vacanze sono più che meritate come la necessità di ricaricare la batteria per ripartire al meglio; l’addio a Pomeriggio Cinque ha sicuramente segnato gli umori degli ultimi tempi, ma Barbara è sempre pronta a sorridere e a sorprendere i suoi fan.

La foto in bikini di Barbara D’Urso fa impazzire i fan. In attesa di comprendere le sorti lavorative della conduttrice dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, sempre meglio non lasciarsi sfuggire nessun raggio di sole. Ecco dunque che la conduttrice risponde alle ‘avversità’ con un sorriso, condividendo sui social alcuni scatti dalla meritata vacanza. E la bellezza in tal caso è in primo piano: a 66 anni la conduttrice sfoggia una perfetta forma fisica.

In diretta dalla costiera Amalfitana in compagnia degli storici amici come Enzo Miccio e Imma Battaglia, Barbara D’Urso ha ben pensato di regalare al pubblico di fan alcuni scatti decisamente sensuali. Fan letteralmente impazziti nel vedere Barbara in due pezzi, di spalle, con vestaglietta in pizzo bianca copricostume e il lato B in bella vista: “Il vero spettacolo sei tu”, commentano. Ma non finisce qui, perché qualche utente pensa bene di trovare un aggangio immediato tra la bellezza di Barbara e il suo allontanamento da Mediaset dopo anni e anni di collaborazione.

Qualcuno commenta così: “Ti ha fatto bene lasciare Mediaset, stai un fiore”, puntualizza il fan della conduttrice che effettivamente appare in ottima forma. E ancora: “Vorrei arrivarci anche io così a 66 anni”, “Quando l’età è solo un numero: sei stupenda”. Insomma, dai commenti si comprende che Barbara stia continuando a godere dell‘affetto e del supporto dei fan. Merito anche della conduttrice stessa che negli anni ha saputo creare con gli utenti un ottimo rapporto. E i frutti prima o poi si raccolgono sempre.

E a proposito di come sta Barbara D’Urso, di recente Claudio Brachino, exx conduttore di Studio Aperto ha rilasciato una lunghissima intervista a TvBlog dove ha rivelato qualcosa sulla conduttrice e sul dibattuto argomento del trash in tv: “Barbara non ha fatto le cose in clandestinità: tutti vedevano, tutti osservavano, tutti godevano dei suoi ascolti. Le discussioni non sono mancate, per carità, ma identificare tutta Barbara D’Urso con il trash non è giusto. Di trash esistono moltissimi esempi, dentro e fuori Mediaset. Non mi va di nominarli, ma è inutile prendersela solo con Barbara”.