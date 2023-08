Barbara D’Urso e la sua cacciata da Pomeriggio Cinque ha lasciato tutti di stucco. E ora a parlare è qualcuno che la conosce molto bene, il suo collega Claudio Brachino. L’ex conduttore di Studio Aperto ha rilasciato una lunghissima intervista a TvBlog, dove si è soffermato anche sulla sua carriera lavorativa, ma sono state le parole dette su Carmelita ad aver ovviamente catturato l’attenzione del pubblico. I due hanno infatti avuto una conversazione telefonica e lei gli ha detto come ha reagito alla brutta notizia.

Su Barbara D’Urso Claudio Brachino è stato chiarissimo, infatti l’ha difesa a spada tratta. Innanzitutto ha voluto fare delle precisazioni: “Si è fatta confusione: Barbara, il trash e il genere dell’infotainment (informazione e intrattenimento n.d.r.) sono tre cose diverse. Barbara non corrisponde al trash; il trash è l’eccesso linguistico che può capitare in una stagione, ma a me l’equivalenza infotainment=trash non piace. Contaminare l’informazione con il linguaggio dello spettacolo non significa fare trash”.

Leggi anche: “Non fatemi parlare…”. Barbara D’Urso, la sorella Daniela a bomba. Poi cancella tutto ma è troppo tardi





Barbara D’Urso e la cacciata da Mediaset, parla Claudio Brachino

Ma non è finito qui l’intervento del giornalista, infatti sempre su Barbara D’Urso Claudio Brachino ha esternato le sue perplessità per i giudizi fatti su Barbarella: “Barbara non ha fatto le cose in clandestinità: tutti vedevano, tutti osservavano, tutti godevano dei suoi ascolti. Le discussioni non sono mancate, per carità, ma identificare tutta Barbara D’Urso con il trash non è giusto. Di trash esistono moltissimi esempi, dentro e fuori Mediaset. Non mi va di nominarli, ma è inutile prendersela solo con Barbara”.

E altre dichiarazioni importanti dell’ex protagonista di Mediaset, che ha lasciato tre anni fa, hanno fatto riferimento al colloquio avuto al telefono con Barbara D’Urso: “Quando ho letto la notizia della sua esclusione dai palinsesti di Mediaset, le ho scritto un messaggio e le ho detto che mi dispiaceva. Lei mi ha chiamato: era molto triste. Non abbiamo approfondito, ma ci siamo dati appuntamento a cena a settembre. Ci lega un rapporto di affetto e di stima. Difendo il lavoro fatto da Barbara D’Urso”.

Dopo aver lasciato Mediaset, Claudio Brachino dal marzo del 2020 è opinionista in alcune trasmissioni di La7 e dal settembre dell’anno scorso è diventato direttore de Il Settimanale. Inoltre, è un editorialista de Il Giornale.