Aurora Ramazzotti è seguitissima su Instagram ma presto tornerà anche in tv. Lo ha confermato la stessa figlia di Eros e Michelle Hunziker rispondendo a chi le chiedeva notizie sul suo futuro televisivo. Quindi la bella notizia: a settembre prossimo partirà il nuovo programma targato Mediaset, Mistery Land.

Andrà in onda su Italia 1 e sarà condotto proprio Aurora Ramazzotti e da Alvin, storico inviato de L’Isola Dei Famosi. Dunque Aurora sarà uno dei volti ufficiali di Italia 1 nella prossima stagione e questa per lei è una conferma importante dopo il successo de Le Iene e il debutto, a 18 anni come ricordato pochi giorni fa con una serie di fotografie inedite, a X Factor. Ma poche ore fa Aurora Ramazzotti ha fatto un altro annuncio, sempre a mezzo Instagram.

Aurora Ramazzotti, “giorno speciale”: l’annuncio su Instagram

A quanto pare la conduzione del nuovo programma Mediaset in tandem con Alvin, Mistery Land, non è l’unico progetto in ballo per la primogenita di Michelle Hunziker. Nel nuovo post pubblicato su Instagram Aurora Ramazzotti non dà troppi dettagli ma parla di un giorno davvero speciale: “Oggi è un giorno speciale – aggiunge tra le Storia – Oggi giro una cosa a cui tengo davvero, davvero molto”.





Nemmeno a dirlo, con questo messaggio Aurora Ramzzotti ha solleticato immediatamente la curiosità dei suoi fan ma di fatto ha tenuto la bocca cucita sul motivo di tanto entusiasmo. Ma dopo aver rivelato che avrebbe girato una cosa a cui tiene molto, si è lasciata sfuggire un’altra piccola rivelazione. Ha parlato di un primo vero progetto nato da un incontro importante.

“Il mio primo vero progetto nato da un incontro che mi ha aperto gli occhi a una necessità inderogabile”, le sue parole. Infine Aurora Ramazzotti si è rivolta direttamente ai suoi tantissimi follower su Instagram (ne ha più di 2 milioni ad oggi): “Pensatemi…”, ha chiesto loro. Non resta che aspettare altri dettagli, anche se naturalmente molti hanno già iniziato a fare le prime ipotesi su questo suo nuovo impegno.