Aurora Ramazzotti, somiglianza da piccola incredibile con una figlia con genitori che definire famosi è un eufemismo. Proprio la stessa ragazza, nata dall’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha postato entrambe le foto che ritraggono lei da piccola e questa bambina vip. E indubbiamente anche i follower hanno notato questa situazione insolita, ma lei ci ha messo del suo e ha anche pubblicato un messaggio che è sicuramente dai toni molto scherzosi, come è solito fare.

Aurora Ramazzotti, somiglianza da piccola incredibile con questa figlia vip. Invece di lei si era parlato circa un mese fa dell’ipotetica dolce attesa. Una serie di foto hanno scatenato i fan di Aury chiedendo anche alla diretta interessata se fosse davvero in attesa di un figlio. E lei ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui ha mostrato le foto ‘incriminate’ in cui si noterebbe il pancino e ha risposto con un esilarante: “È panza, me piace magnà“. Quindi, ha smentito categoricamente.





Aurora Ramazzotti, somiglianza incredibile da piccola con una figlia vip

In molti hanno effettivamente notato che Aurora Ramazzotti ha una somiglianza pazzesca con una bimba famosissima in tutto il mondo. Proprio qualche giorno fa i genitori hanno postato l’immagine della loro seconda figlia, di una bellezza incantevole. Bellissima come lo era e lo è la figlia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. E lei ci è stata moltissimo al gioco, postando appunto nelle stories di Instagram la foto sua e di questa bambina, paragonandole. E la somiglianza è davvero tanta.

Aurora Ramazzotti, quando era solamente una bambina, somiglia tantissimo alla figlia di Harry e Meghan Markle, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. E lei ha commentato sul popolare social network: “Ma la figlia di Harry e Meghan che potrebbe essere tranquillamente mia sorella rossa?”. Una somiglianza emblematica tra le due bimbe, ma si tratta ovviamente di una semplice coincidenza non avendo nessuna parentela in comune. E chissà in direct quanti commenti avrà ricevuto la giovane.

Lilibet Diana Monutbatten-Windsor è l’ottava nella linea di successione al trono britannico. Venuta alla luce il 4 giugno del 2021, ha compiuto un anno proprio pochi giorni fa. Suo fratello è Archie, mentre la bisnonna è ovviamente la regina Elisabetta. Ha potuto incontrare quest’ultima per la prima volta al Giubileo di platino di Elisabetta II, celebrato alcuni giorni fa.

