Aurora Ramazzotti incinta? È il rumor che da giorni riempie le pagine della cronaca rosa italiana e i social, dove gli utenti continuano a pubblicare foto e a scovare indizi dalle Instagram Story pubblicate dalla figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti incinta, così spifferano molti utenti, secondo i quali la 25enne starebbe aspettando un figlio. La figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza dal 2017 e dopo cinque anni il loro amore è sempre al top.





Aurora Ramazzotti incinta? La verità della figlia di Michelle ed Eros

“Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora invece trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima”, aveva raccontato Aurora Ramazzotti, spiegando che il fidanzato è stato il suo primo vero amore.

“Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. – aveva raccontato ancora – Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”. In questi giorni è esploso il gossip: Aurora Ramazzotti incinta? Una serie di foto hanno scatenato i fan di Aury chiedendo anche alla diretta interessata se fosse davvero in attesa di un figlio.

Non Aurora Ramazzotti che smentisce le gravidanze almeno una volta al mese. Arriverà il giorno in cui sarà veramente incinta e nessuno le crederà. ☠️😂 pic.twitter.com/MsJKN7UlSB — A (@_cazzzvuoii_) May 18, 2022

Con fare ironico come sempre, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui ha mostrato le foto ‘incriminate’ in cui si noterebbe il pancino e ha risposto con un esilarante: “È panza, me piace magnà“. Insomma, per l’ennesima volta, Aurora Ramazzotti ha dovuto smentire.

