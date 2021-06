Con gli anni e la gavetta in tv Aurora Ramazzotti si è costruita una bella cerchia di fan. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha anche un profilo Instagram molto seguito ed è lì, come fanno tutte le vip, che aggiorna quotidianamente il suo pubblico con foto e video del suo privato. Come la pace fatta con Tommaso Zorzi di qualche giorno fa: si erano allontanati ma i due amici sono riusciti a ricucire il loro bel rapporto.

Coi fan Aurora Ramazzotti ha sempre avuto un rapporto diretto e schietto e infatti, nonostante sia cresciuta a stretto contatto con il mondo dello spettacolo, non si sente una diva, anzi. Auri ci tiene ad apparire “normale” e naturale al 100%, a prova del fatto che la notorietà non le ha fatto montare la testa.



Aurora Ramazzotti evita di stare al sole: la foto e il motivo

Per esempio non ha mai nascosto di soffrire di acne e la foto che Aurora Ramazzotti ha pubblicato lo scorso anno, quella in versione acqua e sapone e con i brufoli in vista, è diventata subito virale. E lei una vera e propria icona di body positivity. Avrete fatto caso che ha sempre la pelle bianchissima, no? Beh, ora ha anche spiegato perché preferisce non abbronzarsi.





Anche in estate Aurora Ramazzotti ha sempre la pelle chiara e c’è un motivo ben preciso che non risiede affatto nell’evitare il rischio di favorire l’insorgere di rughe e segni del tempo. Lo ha raccontato in una Storia di Instagram in cui mostra una foto del 2018 in cui gli effetti del sole sono più che evidenti. Quindi la spiegazione.

“La mia pelle ha sempre avuto una sorta di repellenza al sole – ha rivelato sotto Aurora Ramazzotti – Quando ero bambina mi abbronzavo poco e da adolescente ho cominciato a sviluppare eritemi cattivissimi quando prendevo il sole in viso. In questa foto era il 2018, non soffrivo ancora di acne, quindi quello che vedete è eritema solare e neanche perché ho preso il sole, semplicemente camminano o facendo il bagno. È stata l’ultima volta che ho preso il sole in viso, da quella vacanza porto sempre un cappello e vivo all’ombra”.