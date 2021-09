C’è una notizia che circola su Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Secondo alcuni rumors, la giovane conduttrice è tornata single. A riportarlo chiaramente è anche il settimanale Chi nella rubrica dedicata al gossip: la storia d’amore tra la figlia di Eros e Michelle Hunziker e il fidanzato sarebbe finita dopo tre anni e la 24enne sarebbe adesso concentrata sugli impegni professionali relativi alla registrazione di un programma per Italia 1 insieme ad Alvin.

Almeno per ora, nessuno dei due interessati ha rilasciato commenti a riguardo della presunta rottura. Tuttavia, i follower della coppia fanno presente che da diverso tempo né Aurora né Goffredo compaiono insieme sui social. L’ultima foto che li mostra insieme sul profilo Instagram in una ironica versione cartoon risale al giugno scorso, mentre è del 24 aprile quella pubblicata da Goffredo a corredo del commento “forget the world”.

Aurora Ramazzotti, l’ultima volta con Goffredo

Qualche settimana fa, le immagini che hanno catturato i momenti della vacanza spensierata di Aurora e Goffredo insieme all’amica fraterna Sara Daniele e il fidanzato: se nel frattempo qualcosa abbia compromesso il loro rapporto non è dato sapere.





Tuttavia, vista la sincerità del rapporto instaurato dall’influencer con i suoi fan, di certo sarà lei stessa a raccontarlo eventualmente attraverso le sue seguitissime storie Instagram. Per onor di cronaca dobbiamo anche dire che in questo periodo, Aurora Ramazzotti non è molto presente sui social: “Sono viva, sono tante le ragioni per cui non sono molto sui social, magari più avanti ve le dirò tutte”.

Sono queste le parole con cui Aurora Ramazzotti ha spiegato nelle scorse ore a chi si è chiesto il motivo della sua della sua assenza. A tenerla particolarmente impegnata il programma che prossimamente la vedrà di nuovo in tv: “Sto lavorando tantissimo”, ha aggiunto parlando di Mystery Land. Non ha detto nulla riguardo Goffredo, ma i fan, naturalmente, sono lì che aspettano qualche chiarimento e si fanno mille domande.