“Con lui c’è più di un’amicizia”. Asia Argento scopre le carte: “Non mi era mai successo con nessuno…”

“Il nostro rapporto sfugge alle definizioni, mai avuto un legame del genere. Siamo anime affini. Lui è stato con me nei momenti più duri. Averlo conosciuto per me è un bene. Sono davvero felice che esista”. Parole di Asia Argento che in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi fa riferimento a Fabrizio Corona, uno dei suoi ex. Con lui in passato è stata paparazzata più volte in atteggiamenti decisamente passionali.

I due sono molto legati e l’attrice più volte si è espressa in suo favore soprattutto dopo che Fabrizio Corona è tornato in carcere. Dopo aver appreso la notizia si ferì ai polsi mostrando tutto sui social “Adesso vi faccio vedere come si combatte l’ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”: ha scritto Corona sulla sua pagina Instagram. Asia Argento lo ha difeso pubblicamente: “Quest’uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale – spiega in un post su Instagram – Ha sicuramente fatto un sacco di ca***e nella vita, ma ora, a 46 anni, nonostante ne abbia già passati più di 6 in carcere, è un cittadino reinserito, che lavora e dà da lavorare, che paga le tasse, è un padre, un figlio, un fratello ed un amico che si rende conto dei suoi errori per i quali ha chiesto scusa ad un giudice, davanti a tutti”.

I gesti inconsulti di cui si è reso protagonista hanno riportato Corona al centro dell’attenzione mediatica, ma ora pare che voglia riprendere in mano la sua vita, come spiega Asia Argento: “L’ho visto cambiare, ora si rende conto di dover usare le sue energie in modo costruttivo. Per lo spavento di vederlo star male mi sono venute le ciglia bianche, Ho voluto ricordargli chi era lui per me. Gli scrivevo di non mollare mai, ci ho creduto ed è stato un piccolo miracolo”.





Tra loro c’è qualcosa che va oltre la semplice amicizia, un sentimento più profondo e difficile da definire. “Fabrizio è importantissimo, sono legatissima a lui, è una delle persone più importanti della mia vita – ha detto Asia Argento al settimanale Chi -. Quanto è stato arrestato ero sul set l’ho scoperto perché i miei figli mi hanno scritto venti messaggi sul telefono per avvisarmi. Non me lo aspettavo, gli mandavo un telegramma in carcere ogni giorno. Sono felice che sia uscito perché sarebbe stata un’ingiustizia terribile: sta facendo un bellissimo percorso di crescita e sarebbe stato un passo indietro. L’ho visto cambiare, ora si rende conto di dover usare le sue energie in modo costruttivo e non solo per l’ego”.

Attualmente Asia Argento non vuole relazioni “stabili”: non le vuole per i suoi figli e non vuole essere come sua madre che “ha avuto tantissimi fidanzati durante e dopo mio padre e questo mi infastidiva un po’, ero gelosa e non volevo ripetere questo schema. Vivendo con i miei figli e occupandomi di loro non saprei come presentare un uomo: convivere impossibile, finché non saranno grandi non saprei dove metterlo”.