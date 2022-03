Ce lo chiediamo sin dall’inizio di Ballando con le Stelle. E ancora oggi, a distanza di mesi, è impossibile capire cosa stia succedendo tra Arisa e Vito Coppola. Secondo molti, i due stanno insieme: insomma sono una coppia anche se la cantante, ospite insieme a lui durante l’ultima puntata di Domenica In, ha confessato che il loro rapporto non può essere definito e non vuole etichette. Arisa a riguardo ha detto: “Non possiamo definire il nostro rapporto, c’è un nucleo all’interno, ma ogni giorno cambia forma: un giorno è un quadrato, un giorno è un cerchio”.

E ancora Arisa: “Non possiamo etichettarlo“. Ma è davvero così impossibile definire il loro ‘rapporto’? A riguardo aveva espresso il suo punto di vista anche il ballerino: “Ci accusano dicendo che non vogliamo definire il nostro rapporto o girarci intorno ma noi siamo due persone trasformiste. La stessa cosa vale per noi: ci viviamo e ce la prendiamo così come viene non dobbiamo per forza etichettarci. Ormai Arisa farà per sempre parte della mia vita“.





Ok tutto giusto. Però qualcuno non può non aver notato quello che è successo nelle ultime ore. I due infatti si sono svegliati nello albergo, forse addirittura nella stessa stanza. Lo dimostrano le storie Instagram di lei, stories nelle quali, poco dopo, hanno preso il sole su un terrazzo.

Ed è proprio qui che Arisa ha scattato al ballerino alcune foto. Tra gli scatti ce n’è uno che ha lasciato senza fiato i rispettivi fan: si tratta di una foto di un tatuaggio che il ballerino ha inciso in una parte del corpo un po’ nascosta. In tanti a questo punto hanno iniziato a dire che quella è una posizione che è visibile “soltanto alle fidanzate”.

Naturalmente sono subito partiti i commenti sui social e qualche utente ha scritto: “Allora gliele hai tolte le mutande, dillo!”. Ma nessuno in fondo sa cosa sta succedendo tra Arisa e Vito Coppola. Loro ci giocano e fanno bene, considerando quanto hype riescono a generare.

