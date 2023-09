Questi giorni sono stati quasi tutti dedicati ad Arisa, dopo il suo annuncio su Instagram. Ha detto di essere pronta ad unirsi in matrimonio con un uomo e si è candidata, mettendosi a nudo in tutti i sensi. Infatti, ha deciso di spogliarsi nascondendo con le sue mani e le sue braccia solamente i capezzoli, ma è stato possibile scorgere il suo décolleté. Visibile senza censura invece il suo lato B, che ha conquistato migliaia e migliaia di like.

Ora Arisa è tornata a parlare di matrimonio, ma ecco spuntare stavolta una ragazza. Nonostante l’appello si rivolgesse al sesso maschile, ha deciso di fotografarsi insieme a questa persona e ha ipotizzato delle possibili nozze. Ovviamente i follower hanno cominciato ad inondarla di messaggi, ma per essere onesti, non tutti sono stati proprio gentili e non sono mancati dunque gli attacchi alla cantante.

Arisa e il matrimonio, ora si fa vedere con lei: “E se la sposassi?”

L’appello di Arisa sul matrimonio era stato il seguente: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Solo intenzioni serie”.

Arisa si è immortalata con una giovanissima persona e ha scritto: “E se sposassi lei?“. Le due appaiono molto sorridenti e felici l’una al fianco dell’altra. Il sito Lanostratv ha svelato l’identità della ragazza: parliamo di Nika Paris, che è stata una delle migliori concorrenti di X Factor. Ovviamente non parlava certamente sul serio, visto che Nika ha compiuto 18 anni soltanto il 20 aprile scorso. Ma ha voluto ironizzare sul suo momento.

Nika Paris, originaria della Bulgaria, è una talentuosa cantante che è stata a X Factor nel 2021. L’anno scorso ha preso parte anche a Battiti Live. L’artista è stata in Svizzera e in Francia, prima di venire in Italia. Si trova a Milano, qui è una studentessa dell’accademia musicale Studio 20, come scrive DonnaPop.