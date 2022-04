Antonio Medugno è tornato al suo lavoro di modello finito il GF Vip 6, che comunque gli ha dato un’enorme popolarità. Uscito dal reality di Canale 5, come successo anche agli altri concorrenti, è stato preso di mira dal gossip. Solo qualche settimana fa aveva in un certo senso confermato le voci che lo volevano vicino a una ex di Amici ma le cose ora sembrano cambiate.

Intervistato in radio, Antonio Modugno è stato subito “inchiodato” dal giornalista e conduttore di RTL 102.5 News Francesco Fredella: “È vero che ti stai sentendo e vedendo con una ragazza di Amici?”, gli ha chiesto dopo l’avvistamento a Roma con la bella Rosa Di Grazia. Lui ha confermato l’indiscrezione ma senza fare nomi.





Antonio Medugno, flirt con l’ex UeD?

“Se è vero che mi sto sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così”, ha risposto Antonio Medugno aggiungendo di conoscere da un po’ questa ragazza che “è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata”.

Dopo queste dichiarazioni tutti a parlare di un suo flirt con l’ex ballerina di Amici Rosa Di Grazia, ma poi il gossip si è spento. Anche perché ora lui è stato avvistato mano nella mano a Milano con un altro volto di un programma di Maria De Filippi: l’ex corteggiatrice di UeD (e scelta del tronista Giulio Raselli) Giulia D’Urso con cui si vociferava un coinvolgimento già prima del GF Vip 6.

La pagina Instagram Very Inutil People ha infatti ricevuto questa segnalazione: “Una conoscente della ex corteggiatrice 26enne di Uomini e Donne ci ha confermato di averla vista la settimana scorsa a Milano, nel quartiere Moscova, insieme ad Antonio Medugno. I due passeggiavano mano nella mano e ‘sembravano in sintonia’”. Ora tutti parlano di questo (presunto) flirt usciranno allo scoperto?

