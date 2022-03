Le luci del GF Vip si sono spente da tempo ma alcuni personaggi continuano a far parlare di sé. Soleil Sorge è tornata in televisione nella veste di opinionista della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e altri ex vipponi continuano a cavalcare l’onda del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La scorsa settimana il tiktoker Antonio Medugno ha pubblicato sul suo account Instagram una minaccia per niente velata: “Se probabilmente io parlassi crollerebbe mezzo GF Vip”. A chi si riferisse non è dato sapere ma è vero che poco prima si era scagliato contro Delia Duran, con la quale aveva instaurato un ottimo rapporto al GF Vip.





Antonio Medugno truffato da Alex Belli e Delia Duran: la finta paparazzata

“Eravamo rimasti che ci dovevamo sentire quando finiva tutto e uscivamo, ma non l’ho più sentita, sarà indaffarata, non lo so, però vabbè me lo aspettavo”, aveva detto. Ora, a sua insaputa, torna protagonista di un gossip lanciato dalla sempre informatissima Deianira Marzano.

“Antonio Medugno è cascato in un tranello. Il mio manager mi ha chiamato e mi ha detto che Antonio Medugno lo ha chiamato ed era perplesso perché Alex Belli gli aveva dato un appuntamento e in realtà si era presentata Delia che affettuosa lo abbraccia”, si legge in una Instagram Story della influencer napoletana, sempre informatissima sulle vicende dei personaggi del mondo dello spettacolo.

E ancora: “Così siamo risaliti a tutto: avevano mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio e scattato delle foto perché volevano fare un finto gossip. Alex Fiumara era stato contattato per fare questo gossip e si è rifiutato”. Di tutta risposta Alex Belli ha twittato: “Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei Paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora Io!! #alexbelli”.