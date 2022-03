“Vogliamo tenerlo privato”. Jessica Selassié, dopo tante voci, cosa succede davvero con Barù

Jessica Selassié ha vinto il GF Vip 6 e, come sempre accade, sta vivendo un momento molto frenetico della sua vita. È felicissima dell’affetto dei fan probabilmente presto la vedremo di nuovo in tv. Sono tante le voci che circolano sulla princess, personaggio televisivo del momento.Tra le tante, quella per cui il nome Jessica Selassiè sta cominciando ad essere accostato ad uno dei programmi Rai più amati: Tale e Quale Show.

Per partecipare alla trasmissione di Carlo Conti è fondamentale avere una bellissima voce, che lei ha come dimostrato nella Casa e i fan già sognano di vederla sul palco dell’amatissimo show di Raiuno. E poi ci sono i gossip su Barù. Dai tempi del GF Vip un esercito di persone, i cosiddetti Jerù, fa il tifo per questa coppia. E proprio grazie a loro in questi giorni sono circolati rumor secondo cui avrebbe deciso di allontanarsi dalla princess e addirittura avrebbe rifiutato un suo invito a cena.





Jessica Selassié, la verità su Barù

Jessica Selassié è stata ospite a Casa Chi e ha chiarito una volta per tutte la ‘questione Barù’. “Se Barù si è un po’ tirato indietro? Ok in teoria voglio smentire questa cosa. Si tratta di una fake news. Io non ho fatto alcun invito a cena a Barù. Sì è vero che ci sentiamo, ma nessuno dei due si è invitato da nessuna parte e non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo. Quindi appena sarà possibile ci vedremo anche in amicizia ci vogliamo bene ed è giusto che si rispetti anche questo. Ha detto che è tutto finito? Sono certa che non ha detto questo. Si sono un po’ travisate le parole, ti assicuro che non è così”.

“Sì ho letto che dicono che Barù fosse a cena con una donna e che lui ha tolto la foto per paura che mi arrabbiassi – ha continuato Jessica Selassié riferendosi alla voce circolata – I Jerù sono molto affiatati e guardano tutto, ma devono stare tutti tranquilli. Quella era una sua amica e non era una cena galante. Certo che ci tiene a me e a non farmi restare male ovvio. A prescindere da tutto noi ci vogliamo bene. Lui non vuole che io ci rimanga male di nulla. Se io sono triste lo è anche lui. Davvero è tutto tranquillo e come direbbe lui ‘fate scorrere le acque lentamente’. Lui è carino e premuroso con me. Ma questo è proprio l’affetto che ci lega”.

Quindi il vero rapporto attuale: “Sì vogliamo tenere privato il nostro rapporto. Se ci frequentiamo? Sì noi ci sentiamo molto spesso. Per il momento non c’è molto da dire e raccontare. Quando ci sarà a modo nostro ve lo faremo sapere. Ovviamente io non rinuncio a niente. Noi siamo liberi di uscire con chi vogliamo ma se non dovesse essere rimaniamo comunque buoni amici. Io sto cercando anche di godermi tanto la mia famiglia. Dopo l’uscita dal GF Vip sono un po’ frastornata. Sto facendo tutto con calma e quando avrò voglia di uscire con qualcuno non mancherà occasione”, ha concluso Jessica Selassié.

