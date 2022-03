Dopo la vittoria del GF Vip 6 per Jessica Selassié è cambiata tutto. A spiegare il motivo della vittoria, non a sorpresa, era stato Alfonso Signorini. “Nella Casa è entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava. Viva tutte le donne, alla fine questa è la vittoria di tutte le donne”. Nonostante quindi non sia scoccata la scintilla giusta con Barù, la Selassié è riuscita a guadagnarsi ugualmente la preferenza del pubblico, ottenendo una vittoria schiacciante.



“Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”, aveva detto Jessica Selassié nell’intervista a Verissimo. Jessica che poi aveva svelato come sia cambiata la sua vita. “Le mie giornate sono tutte super frenetiche. Anche se cerco in ogni caso di godermi anche la mia famiglia, perché ne ho bisogno visto che sono stata sei mesi lontana da loro…”. E ancora: “È tutto nuovo e tutto bellissimo. Sono sincera, non mi aspettavo tutto questo, sono molto felice e vi amo…”.







Per Jessica Selassié ora si apre una carriera nel mondo dello spettacolo o, almeno, il sogno di riuscirci. Per farlo è pronta a separarsi dalle sue sorelle. Al settimanale Chi aveva detto: “è arrivato il momento di separarsi, il GF Vip ci ha unito, ci ha dato forza e ha creato una bella magia tra noi anche se litighiamo spesso. Io ora sogno di condurre un late show con la dovuta gavetta”. Insomma, ognuno per la sua strada.



I fan hanno cercato di sapere quali sono i progetti futuri di Jessica Selassié e la princess ha ammesso che adesso ha in progetto di fare un servizio fotografico, prima individuale e poi con le sue sorelle, con Alex Belli: “Io e lui abbiamo già programmato uno shooting individuale e anche di gruppo tutte noi tre sorelle…”. Ma potrebbe non finire qui.



Il nome Jessica Selassiè sta cominciando ad essere accostato ad uno dei programmi Rai più amati. Stiamo parlando di Tale e Quale Show. Per partecipare alla trasmissione di Carlo Conti è fondamentale avere una bellissima voce e i fans di Jessica già sognano di vederla sul palco dell’amatissimo show di Raiuno.

“Ci separiamo”. Jessica Selassié, l’annuncio sulle sorelle spiazza tutti: “Ognuna per la sua strada”