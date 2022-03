Nessuno come Jessica Selassié e le sue sorelle hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico del GF Vip. Il motivo della vittoria di Jessica è tutto in un messaggio lasciato in rete da un’utente sulla pagina social della principessa. “La tua insicurezza e paura di non piacere mai a nessuno può portarti magari a fare qualche errore, ma sono gli errori più belli che si vedono in quella casa. In un’edizione di sessisti, misogini e omofobi…vedere una ragazza impacciata con gli uomini, ma al contempo responsabile, matura e seria in tutte le altre faccende della casa è tantissima roba”.



Sulla vittoria di Jessica Selassié si era esposto anche Alfonso Signorini. “Nella Casa è entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava. Viva tutte le donne, alla fine questa è la vittoria di tutte le donne”. Nonostante quindi non sia scoccata la scintilla giusta con Barù, la Selassié è riuscita a guadagnarsi ugualmente la preferenza del pubblico, ottenendo una vittoria schiacciante.







Tra i tanti aspetti da sottolineare anche il rapporto che Jessica Selassié ha avuto con le sue sorelle. Mai un litigio sempre unite e felici di festeggiare insieme la vittoria di Jessica. “Mi avete sostenuta e capita, comunque come ha detto Alfonso nel vostro cuore c’è una piccola Jessica. Adesso il mio obiettivo è quello di diventare un’importante conduttrice”, aveva detto Lulù.



L’idillio però ora sembra spezzarsi. Se non sentimentalmente almeno professionalmente. Lo ha confessato ancora una volta Jessica Selassié al settimanale Chi: “è arrivato il momento di separarsi, il GF Vip ci ha unito, ci ha dato forza e ha creato una bella magia tra noi anche se litighiamo spesso. Io ora sogno di condurre un late show con la dovuta gavetta”. Insomma, ognuno per la sua strada.



Sempre a Chi hanno rivelato che non rivedranno “Katia e Davide Silvestri che ci ha deluso, fuori dalla casa abbiamo visto dei video poco carini”. Tra le tre sorelle solo Lulù ha trovato l’amore nella Casa. Manuel Bortuzzo aveva dedicato una canzone a Lulù Selassié e poi ha fatto una dichiarazione bomba: “Abbiamo già pronta la casa dove andremo a vivere insieme. Vogliamo stare insieme per sempre ed avere una famiglia”.

