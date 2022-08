“Seguo la dieta del 5″. Antonella Clerici, fuori tutti i segreti per restare in forma: in cosa consiste

Antonella Clerici, il segreto per rimanere in forma anche a 58 anni. La conduttrice dal ricciolo d’oro ha affrontato un argomento molto delicato e comune a ogni donna. Per farlo Antonella ha subito fornito a tutte una soluzione. Stiamo parlando del periodo della menopausa e di come poterla vivere senza troppi stress e all’insegna del benessere.

Antonella Clerici e la dieta. Un segreto di bellezza per restare sempre in forma e toniche all’età di 58 anni? Si può e la conduttrice ha spiegato a tutte le donne il suo ‘metodo’ per fare fronte al momento della menopausa senza perdersi d’animo.





Antonella Clerici e la dieta durante la menopausa: “Dieta del 5”

Gonfiore, sbalzi d’umore e pesantezza, questi alcuni dei sintomi che molte donne avvertono in un momento di vita molto delicato come quello della menopausa. Ma Antonella Clerici conosce perfettamente un ‘rimedio’: la dieta del 5 spiegata nel dettaglio nel corso di un’intervista rilasciata per Silhouette. (Antonella Clerici e la sorella Cristina. Ecco chi è).

Seguendo la dieta suggerita dalla dottoressa Evelina Flachi, Nutrizionista e Specialista in Scienza dell’Alimentazione, volto storico televisivo e da diverso tempo consulente personale e ormai amica della conduttrice, Antonella Clerici è riuscita a perdere qualche chilo. A parte che i superlacolici non facciano parte della vostra vita, via libera a tutto quello che porta benessere, vitamine ed energia. Senza dimenticare l’attività fisica quotidiana.

“Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali”, ha rivelato Antonella Clerici. Un altro segreto? Bere tanta acqua. Ben due litri di acqua al giorno, un bicchiere d’acqua tiepida con il succo di 1/4 di limone prima del pasto e tisane di tarassaco, cardo mariano, zenzero, finocchio, o tiglio.

Non poteva mancare anche l’attività fisica prevista per tre volte alla settimana con camminata molto veloce sul tapis roulant per 45 minuti. E per finire, uno stile di vita dinamico a contatto con la natura e sempre con il sorriso in primo piano.

