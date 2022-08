“Ma davvero è tua sorella?”. Antonella Clerici e Cristina: una bionda, l’altra mora. La rara foto

La sorella di Antonella Clerici, chi è Cristina. La conduttrice si trova in vacanza, in Normandia, insieme alla figlia Maelle, il fidanzato Vittorio Garrone e gli inseparabili cagnolini Argo e Simba e in queste ore ha deciso di condividere sui social un selfie scattato insieme alla sorella Cristina.

“Io e mia sorella”, ha scritto la conduttrice di È sempre mezzogiorno a corredo dello scatto aggiungendo poi l’emoticon di un cuore.

Le foto della sorella di Antonella Clerici sono rarissime e proprio per questo motivo lo scatto pubblicato dalla conduttrice non è passato in osservato. Ma chi è Cristina? È quattro anni più piccola della presentatrice Rai e di mestiere fa la psicologa. Qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, Antonella Clerici ha parlato della sua famiglia.





La sorella di Antonella Clerici, chi è Cristina Clerici

“È una bella famiglia forte, con dei valori forti”, che ancora oggi rappresenta per lei un punto di riferimento della conduttrice, che in passato ha avuto una vita sentimentale movimentata e oggi è felice accanto a Vittorio Garrone, che ha seguito le orme del padre petroliere Edoardo, titolare della ERG. E infatti il compagno della Clerici gestisce insieme ai fratelli l’azienda di famiglia, multinazionale che si occupa di petrolio, energia e telefonia.

La sorella di Antonella Clerici è un grande punto di riferimento della conduttrice: “Non avendo più la mamma, con cui avevo un grande rapporto conflittuale, e avendo un rapporto molto affettuoso con mio papà, forse il rapporto più stretto in assoluto, cioè la mia confidente, è mia sorella: è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza!”, aveva raccontato la conduttrice Rai a Maurizio Costanzo.

“Lei è più piccola di me, di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia”, aveva rivelato ancora Antonella Clerici e di sentirla molto spesso: “Ci sentiamo almeno due volte al giorno, da quando poi c’è Maelle lei, non avendo figli, è la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma”. Antonella Clerici ha confessato a Chi che la sorella farebbe finta di non conoscerla quando le sue clienti noterebbero la loro somiglianza: “Quando qualche cliente le chiede se per caso è mia sorella, perché magari nota delle somiglianze lei finge di non conoscermi. È molto severa e mi critica sempre, ma sono ovviamente sono critiche costruttive”.

