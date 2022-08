“Un dolore fortissimo”. Antonella Clerici non lo nasconde: “Come spezzata in due”

Antonella Clerici si gode le vacanze in Normandia e ricarica le batterie in vista della prossima stagione televisiva. La conduttrice terrà compagnia al suo pubblico sia con È sempre mezzogiorno, che con The Voice Senior. La Rai da qualche settimana ha deciso di mandare in onda le repliche dello show che ha avuto un grande successo nella seconda edizione. Ora si trova nella regione della Francia che ama di più in compagnia di Vittorio Garrone – con il quale il matrimonio sembra sempre più vicino – e la figlia Maelle, 13 anni, avuta dall’ex compagno Eddy Martens.

E c’è chi è pronto a giurare che in un prossimo futuro Antonella Clerici possa trasferirsi proprio in Normandia. appena la figlia Maelle diventerà più grande: “Antonella Clerici è volata come ogni anno in Normandia assieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. La conduttrice ama tutto di quei luoghi, dal clima fresco ai paesaggi. E gli amici assicurano che appena Maelle sarà grande Antonella vi stabilirà e regolerà i propri impegni di lavoro di conseguenza: solo programmi tv che la appassionano e più circoscritti nel tempo”, si legge su Diva e Donna.





Antonella Clerici cane, il suo ricordo di Oliver: “Dolore fortissimo”

Il suo presente è in Italia a curare la famiglia, i suoi programmi tv e il suo pubblico che non l’abbandona mai. Tra le passioni di Antonella Clerici ci sono anche gli animali, i cani in particolare. Infatti nella sua vita ne ha avuti tanti. Tra loro un legame speciale c’era però con Oliver, un labrador che ha vissuto con lei per 15 anni. Arrivato nella sua vita quando di anni la conduttrice ne aveva 40 Oliver l’ha accompagnata in un delicato e non facile momento.

In una lunga intervista sul quotidiano La Stampa Antonella Clerici parla di Oliver, che oggi non c’è più, come se il tempo vissuto con lui si fosse fermato. E proprio di quell’attimo in cui si è dovuta separare da lui la conduttrice ricorda: “È stato un dolore fortissimo. Come se mi avessero spezzato in due”.

Proprio per questo grande amore verso gli animali, ma anche per il buonsenso che tutti dovrebbero avere a prescindere, Antonella Clerici soffre molto per i continui abbandoni: “Penso sia una vergogna. Non riesco nemmeno a guardare la scena di persone che legano un cane al palo e se ne vanno mentre lui le guarda”, spiega. La conduttrice però riflette su un discorso più ampio parlando di una regressione generale e ricorda infatti le terribili notizie di cronaca che si sentono ultimamente, dove perfino i figli vengono abbandonati.

