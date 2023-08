Anna Tatangelo, la notizia fa il giro del web e rende gioiosi i fan. La cantante italiana torna ad catturare l’attenzione di tutti. Un momento decisamente felice nella sua vita sentimentale dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio prima, e con Livio Cori dopo. Lady Tata è stata accanto a Gigi D’Alessio dal 2006 al 2020, con una pausa nel 2017, e da lui ha avuto il figlio Andrea, 12 anni. Poi la relazione con Livio Cori che ha raggiunto come ben si sa il capolinea. E adesso nella vita di Anna Mattia Narducci: fiori d’arancio in arrivo per la coppia dell’estate 2023?

Le nozze tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci, arriva la spifferata. Solo poche settimane fa, i seguaci della cantante hanno avuto modo di cogliere un dettaglio che non è passato inosservato. “Sole, mare e amore”, ha scritto Mattia per la sua Anna in un post. Poi appunto il dettaglio che tutti aspettavano: Anna Tatangelo avrebbe mostrato sui social la foto un di anello. Un regalo di Mattia? Una proposta di matrimonio? I fan non hanno potuto fare a meno di domandarselo.

Le nozze tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci, arriva la spifferata: come stanno realmente le cose

Ma se da un lato la coppia continua a vivere felicemente la relazione, dall’altra appunto c’è chi vorrebbe vederci chiaro. Insomma: la notizia delle nozze è solo frutto della fervida immaginazione dei fan oppure è tutto vero? Sembra che a essere stati interpellati siano state proprio fonti vicine alla famiglia della 36enne. In poche parole la coppia non avrebbe ancora deciso di fare il grande salto, stando a quanto riferito. E si badi bene, la differenza d’età di 10 anni c’entra ben poco.

Anna Tatangelo è comunque innamorata perdutamente e sembra che la relazione dia le migliori soddisfazioni. E a sottolineare questo aspetto è stato anche il settimanale Chi: “Questo ragazzo di dieci anni più giovane la fa sentire la donna più amata e desiderata del mondo”, e sulla testata si apprende: “Non solo perché non resiste alla sua bellezza, ma anche perché sa esserci anche quando non c’è, mandandole pensieri, rose rosse e peluche, mentre si trova a Londra o a Parigi a scattare qualche servizio di moda, o pubblicando su Instagram messaggi romantici per dirle quanto gli manchi”.

Mattia Narducci,di professione modello, resta attualmente il grande amore della cantante, nozze o meno in vista. Lui ha preso parte a tante sfilate per grandissimi marchi come Giorgio Armani, Versace e Dolce & Gabbana. Questo quanto raccontato su se stesso nel corso di un’intervista a Il Giornale d’Italia: “Sono determinato, ambizioso e soprattutto umile”.