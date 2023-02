Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato, o almeno questa è la notizia bomba rivelata in queste ore. Sono state alcune foto postate dalla cantante ad aver infiammato il gossip e alla fine, dopo accurate ricerche da parte dei suoi fan, è stato tirato fuori dal cilindro il nome di colui che avrebbe fatto innamorare l’ex di Gigi D’Alessio. Lui tra l’altro è decisamente molto bello e sono già tutte pazze. Ovviamente tutti sperano che ora sia lei stessa a confermare queste incessanti indiscrezioni sul suo conto.

Per Anna Tatangelo si tratterebbe di un nuovo fidanzato, il primo scoperto dal mondo del gossip, dopo l’addio al collega Livio Cori. Sappiamo che l’artista si è concessa, come è stato possibile osservare dalle sue immagini postate su Instagram, una breve ma intensa vacanza in Francia. Nello scorso weekend ha deciso di recarsi nella capitale Parigi e nelle foto è stato possibile notare che ci siano stati sempre due piatti a tavola, ma non ha mai fatto vedere la persona che si trovava con lei. E ora il suo nome è spuntato fuori.

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato: spunta il suo nome

In attesa di annunci ufficiali ed eventuali foto di coppia, Anna Tatangelo avrebbe fatto intuire di avere un nuovo fidanzato con questi indizi social dal territorio parigino. Poi è arrivata una segnalazione all’influencer Deianira Marzano da parte di una sua follower, che ha voluto rivelare il nome del presunto partner della cantante originaria di Sora. Entrambi avrebbero pubblicato delle foto dallo stesso albergo della capitale francese. E il sito Gossip e Tv ha riferito anche alcuni particolari su cosa faccia il giovane nella vita.

Ad aver conquistato Anna Tatangelo sarebbe stato Mattia Narducci, di professione modello. Lui ha preso parte a tante sfilate per grandissimi marchi come Giorgio Armani, Versace e Dolce & Gabbana. Questo quanto raccontato su se stesso nel corso di un’intervista a Il Giornale d’Italia: “Sono determinato, ambizioso e soprattutto umile”. Ora il prossimo passo da compiere sarà quello delle presentazioni social ufficiali, ma forse è ancora prematuro e lei preferisce godersi questi momenti in maniera privata.

La Tatangelo è stata insieme a Gigi D’Alessio dal 2005 al 2020. I due hanno avuto un figlio. Poi nel settembre del 2020 ha iniziato a frequentarsi con Livio Cori, ma solo nell’estate del 2021 sono usciti allo scoperto. Nel settembre scorso l’annuncio della rottura definitiva.