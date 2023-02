Brutta notizia per due ex protagonisti di Uomini e Donne. Lilli Pugliese si sarebbe lasciata col suo fidanzato, anche lui noto per aver preso parte al dating show di Maria De Filippi. Non ci sono conferme ufficiali da parte dell’ex corteggiatrice e del ragazzo, ma ormai non ci sarebbero più dubbi in merito. A svelare tutto sono stati i siti Isa e Chia e Il Vicolo delle News, che hanno notato un dettaglio non di poco conto. Ciò testimonierebbe la rottura totale dei due, dopo che avevano reso ufficiale la relazione solamente pochi mesi fa.

Se l’ex Uomini e Donne Lilli Pugliese si sarebbe lasciata col fidanzato, un’altra coppia ha invece fatto pace nei giorni scorsi. Sara Shaimi è tornata con Sonny Di Meo: “Io e Sonny siamo tornati insieme, dopo un periodo difficile che ci ha portato a dividere le nostre strade l’amore, che tra noi non è mai mancato, non ci ha permesso di rimanere separati. Dopo aver parlato tanto e compreso i motivi che ci hanno portato a commettere tanti e gravi errori ci siamo ritrovati. Spero possiate comprendere e capire proprio come abbiamo fatto noi. A volte è facile giudicare e l’ho fatto io per prima”.

Uomini e Donne, Lilli Pugliese si è lasciata col fidanzato noto al pubblico

Un vero e proprio colpo di scena quello verificatosi sull’ex Uomini e Donne Lilli Pugliese, che si è quindi lasciata col fidanzato nonostante non ci sia stata ancora nessuna comunicazione ufficiale. Lei era stata la corteggiatrice di Luca Salatino, mentre lui corteggiatore dell’ex tronista Jessica Antonini. Lilli e il suo (ex?) partner avevano confermato la storia amorosa nell’ottobre 2022, quindi la separazione sarebbe avvenuta a pochi mesi di distanza dall’avvio della liaison di natura sentimentale.

A dirsi addio Lilli Pugliese e Simone Florian, come detto da Il Vicolo delle News. I fan hanno notato che da circa 30 giorni non ci sono più foto di coppia sui profili social degli ex corteggiatori di UeD, che avrebbero cancellato tutto improvvisamente. Infatti, è stato anche sottolineato: “Sempre da un mese non fanno più storie congiuntamente, cosa insolita visto che si facevano dediche d’amore quasi giornaliere“. E ora non resta che attendere qualche notizia certa, riferita dai due volti di Canale 5.

Classe 1994, Lilli Pugliese è nata a Roma e lavora come pasticciera. Inoltre, ha studiato per entrare nel mondo della moda in qualità di stilista. La giovane era rimasta molto male per la scelta di Luca Salatino, che decise di non puntare su di lei ma su Soraia Ceruti.